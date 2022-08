Místo toho udeřilo na druhé. Hbitější hosté získali trestňák a Kdolský nedal pěknou ránou Tesařovi naději.

A to ještě mohlo být hůř po hezkém zpracování však Habart mířil těsně nad.

Skórovat mohl také Sochůrek, ale mladý útočník hostů si vše vynahradil po přestávce. Nejdřív si po filmování vyslechl svoje od gólmana Tesaře, jenže vzápětí se mu pomstil a po pěkné akci středem zvýšil na 0:2.

Jeho tým pak mohl zápas definitivně rozhodnout, ale z protiakcí třetí branku nepřidal a naopak ožili domácí, kteří dřeli a zkoušeli možné i nemožné. Dobře jim hrál střed, kde Neuman pumpoval tam i nazpátek a Galbavý rozdával přesné pasy. Pak ještě pomohl střídající Chaloupka a tlak sílil.

Pár závarů Sedlčany přežily, ale po jednom kopal Galbavý roh a stoper hostů zahrál rukou – penalta!

Nesládek ji dal a pak bylo jen otázkou, zda domácí euforie využijí nebo ne. Nepovedlo se, hosté urputnou obranou všechny nebezpečné momenty odvrátili. A v posledních minutách rychlonožka Sochůrek dvěma výpady do otevřené obrany zpečetil triumf mužů z města hermelínu.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

„Za dvacet minut to mělo být 3:0, tři šance byly tisíciprocentní, další dvě velké. Výsledek je úplně obrácený než měl být, jsem strašně nas..nej, fotbal je nespravedlivej! Celý zápas ve vápně hostů, gólman nevíc, kde je a my prohrajeme čtyři jedna. Víc k tomu nemám co říci,“ zuřil po utkání trenér Doks Martin Škvára.

I hostující Vlastimil Zelenka přiznal, že víc než výkon ho těší výsledek, který by jeho tým mohl do dalších kol uklidnit. „Herně to ale bylo strašné, mnohem horší než v prvních zápasech. Dnes jsme aspoň konečně dali góly, ale z nákopů, moc jsme si toho nevypracovali,“ prohlásil trenér Sedlčan a ulevil si. „Domácí hráli po přestávce na svou bránu a je dobře, že jsme jejich tlak ubránili, protože jinak by jim asi křídla narostla ještě víc. Každopádně jsme se jim moc přizpůsobili, oni to hrají do nohy a ne moc běhání. Ale měli všechny druhé balony, nás navíc brzdila předfinální fáze,“ doplnil Vlastimil Zelenka, který je rád, že procitl mladý Sochůrek. „V prvních dvou zápasech měl pět šancí a nedal, na tréninku už z toho byl také nešťastný. Tohle mu pomůže,“ je rád lodivod Sedlčan.

Doksy – Sedlčany 1:4 (0:1). Branky: 65. Nesládek (PK) - 24. Kdolský, 50., 83. a 84. Sochůrek. Rozhodčí: Brožek. Diváků: 150.