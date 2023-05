Přímý boj o druhou příčku tabulky I. B třídy vyzněl pro fotbalisty Libušína. Ti vyhráli na hřišti domácích Hředlí 1:0 brankou Křenka ze 33. minuty 1:0 a utrhli se na rozdíl čtyř bodů. Libušín přes zimní odchod Obradoviče (nehraje nikde) uhrál na jaře ze čtyř zápasů 12 bodů se skóre 9:1 a je nejpříjemnějším překvapením ročníku. Hředlím vrátil prohru z podzimního mače.

Libušín (v červeném) prohrál doma s Hředlemi 0:1. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Po sestupu z I. A třídy a ztrátě několika hráčů (Abrhama, Houhy, Caizla či Veselého) se od Libušína opravdu moc nečekalo, i když přišli zkušení a dobří kluci jako Hrubý nebo Maroušek. Trenér Jiří Veselý však tým dal dohromady a po podzimní operaci už zase i hraje. Stejně jako jiní soupeři Hředlí musel připravit Baníkovce hlavně na útočníka Bechnera a povedlo se. „Na těžkém terénu a malém hřišti to bylo těžké, domácí na tenhle plac mají přesně postavené mužstvo. Ale Bechnera jsme si předávali já s Portužákem, pomohli také ostatní a gól nedal, to byl základ,“ mínil Veselý.

Jeho tým ustoupil z kombinace a tentokrát vzhledem k podmínkách hrál jednoduché míče za obranu na svoje rychlé hráče.

Rozhodující moment vyšel právě z takové akce, kdy Křenek dostal přihrávku středem a sám v nájezdu na Bečiroviče nezaváhal.

Emoce u Jezu. Ex-roztocký Špimr nedohrál, Tatran domácí vinil z provokace

Domácí se snažili o gól marně, jsou teď trochu z formy, protože podruhé v řadě prohráli poprvé v sezoně. Šancí měli málo a co prošlo, to v klidu vyčapal Poráčanin. Na druhé straně zářil také Bečirovič a do konce držel naděje domácích aspoň na bod. V první půli měl i dost štěstí, že Maroušek netrefil po centru Chlumského zcela prázdnou bránu, po pauze zlikvidoval sólo Chlumského. Kukla zase pálil do břevna a pak vedle.

„To jediné mne mrzí a trochu to degraduje náš výkon, protože ten měl být ohodnocen lepším brankovým poměrem. Na druhou stranu je to možná lepší, aspoň nebudeme mít nosy moc nahoru. Celkově kluky musím za výkon v tak těžkém zápase pochválit,“ těšilo Jiřího Veselého.

A jak by se díval na případný postup ze druhého místa? „K tomu je daleko a rozhodně se ničím takovým stresovat nebudeme. Ale i kvůli odchodu Obradoviče jsme vyčistili kabinu, děláme pokroky a proč hrajeme fotbal? Abychom byli co nejlepší, ne? akže bychom se posupu nebránili,“ usmál se Jiří Veselý.

I bez útočníků sahaly Lány po senzaci, kromě trávníku málem střihly i lídra

Domácí Jan Sklenář litoval, že po slušném úvodu jeho dost oslabený tým jako mávnutím kouzelného proutku začal míče jen nakopávat. „A od té doby byli hosté jednoznačně lepší. Nás ve hře držela jen jejich špatná koncovka nebo Bečirovič v brance. Druhý poločas jsme se trochu zvedli, ale proti kvalitnímu soupeři to bylo hodně málo. Když to jednoduše shrnu, hráli jsme to co nám soupeř dovolil,“ uznal s tím, že aktuálně mužstvu schází víc kreativity.

Hředle – Libušín 0:1 (0:1). Branka: 33. Křenek. Rozhodčí: Mrkvička. Diváků: 100.