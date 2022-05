Karty byly rozdány jasně, vítěz bude postupu hodně blízko, i když třetí do mariáše – Slaný B, také ještě do boje promluví silným hlasem.

Důležitosti odpovídaly sestavy, oba celky se pochopitelně posílily hráči z áčka. Nicméně většinou hráči na pomezí lavičky, výjimku tvořili Charvát a hostující Borák, který měl chuť nastoupit už proto, že v Hostouni působil. „A musím říci, že zápas daleko přesahoval úroveň nejen B, ale i A třídy,“ uznale říkal trenér Miroslav Supáček, který hostouňský výběr ještě nedávno vedl a nyní působí v Tuchlovicích.

Zápas samotný nabídl lepší hru Kladna, které bylo kombinačně silnější. Oproti tomu domácí měli v utkání víc čistých šancí. Za všechny jmenujme v úvodu Břízu, který po minele brankáře Vokouna pálil ze dvou metrů do prázdné brány, ale trefil břevno. A po přestávce Barbara sice střílel z 20 metrů, ale také do naprosto prázdné kasy… „V takovém zápase tohle rozhoduje, opravdu jsme pokazili velké šance. Těžko pak můžeme chtít vyhrát,“ hlesl smutný kouč Sokola Petr Študent.

Pomůže Drsek Kladnu? Jednání jsou na dobré cestě

Jeho celek nakonec po hodině hry do vedení přece jen šel. Chybu útočníka Jančího a jeho slabý návrat potrestal skvělým výpadem Motlík a po jeho vysunutí Noll skluzem trefil Barbaru – penalta! Francouz ji sám bezpečně proměnil a vypadalo to, že Hostouň míří do B třídy.

Sen trval příliš krátce, přesně deset minut, než hosté skóre otočili. Nejdřív přišla zmíněná hlavička Kolářského, která podle všech domácích včetně Tetoura nemohla v žádném případě být gólem.

Jenže platil výrok sudího a ten značil vyrovnání. Následně se obrana domácích rozestoupila proti výpadu beka Boráka a ten krásnou ranou pod břevno rozhodl.

Domácí se totiž už k ničemu nedostali a naopak v závěru další ex-hostouňák Dostál připravil snadnou branku Jančímu – 1:3.

„V poslední době se snažím útočit, trenér to po mě chce a na tréninku mi to tam také padalo. Spíš tedy levačkou, ale teď to pravou vyšlo také pěkně,“ byl rád autor vítězného zásahu Tomáš Borák, který si chtěl jít zahrát už proto, že má rád stadionek v Hostouni a tušil, že se tu bude hrát dobrý zápas. „Věděli jsme, že se domácí posílí a my chtěli také,“ říkal.

Zklamaný byl Petr Študent, rozhodčí a jejich zásadní výrok ovšem komentovat nechtěl. „To opravdu ne, nicméně si myslím, že víc by tomu slušela remíza. Asi jsme si to však podělali sami a musím soupeři pogratulovat. Chtěli hrát fotbal,“ zůstal nad věcí kouč Hostouně.

A jak soutěž dopadne, zvládne už Kladno roli lídra? „Já věřím, že ano, máme lepší tým než Slaný. Složitější to bude v tom, že tam máme nějaký souběh a kluci to tedy budou muset zvládnout sami. Ale dají to,“ má jasno Tomáš Borák.

Petr Študent však nic nevzdává. „Budeme věřit, dokud bude šance. Kladno ještě hraje se Slaným a mohou se potřískat, třeba nakonec půjdou nahoru i dva týmy, uvidíme. Pro nás by byla vyšší soutěž lepší v tom, že bychom častěji hráli s týmy, které jako Kladno nebo Slaný chtějí hrát fotbal. Okopávání klukům nic nedá,“ dodal trenér zelenobílých.

Hostouň B – Kladno B 1:3 (0:0). Branky: 62. Barbara (PK) - 64. Kolářský, 71. Borák, 89. Jančí. Rozhodčí: Tvaroh. Diváků: 150.



Hostouň: Tetour – Škryja, Motlík (75. Černý), Kosík, Dědeček – Študent, Hucek, Charvát, Barbara – Bureš - Bříza (46. Inneman).



Kladno: Vokoun – Borák, Kolářský, Noll, Pospíšil – Čapek, Procházka, Pechr, Dostál – Jančí (90. Veiner), Šnobl (76. Chvojka).