„Bylo to velice těžké utkání, výhra se rodila velmi těžce, bylo to tvrdé utkání,“ poznamenal asistent hlavního trenéra Nespek Petr Králíček a pokračoval. „Okolo pětadvacáté minuty jsme měli gólovou šanci, kterou jsme neproměnili.“.

První poločas odehrála Hřebeč dobře a byla mírně lepší. Dobrou hru zúročil kanonýr Lukič úvodní trefou. „Soupeř potrestal naši neproměněnou šanci,“ smutnil Králíček. Jeho svěřencům se podařilo ještě před koncem prvního poločasu srovnat. „Po krásném centru Adama Konopiského skóroval Miloslav Klauz. Byla to útočná akce vypracovaná po straně hrací plochy,“ popsal vyrovnávající branku Králíček. Domácí hráli také solidně a po zásluze se šllo do šaten za stavu 1:1.

Zase rozhodli v poslední minutě! Fotbalisté SK se díky tomu dál drží ve špičce

Nespeky se v těžkém zápase dostaly do vedení, ovšem rozhodčí branku Martina Turka pro útočný faul neuznal. Povzbuzení domácí byli lepším týmem ve druhém poločasu. Hřebeč měla problémy hlavně při bránění výborných standardních situací domácích, ale ubránila se. Paradoxně ve chvíli, kdy se hosté trochu zvedli, tak nedotlačili míč z malého vápna do brány a okamžitě přišel brejk a Petlička z něj ukázal, že je také vynikajícím střelcem. Jedním z klíčových momentů celého utkání byl příchod Romana Vojkůvky na trávník. „Zhruba po minutě pobytu na hřišti uvolnil Pepu Petličku do samostatného úniku, který Pepa proměnil,“ okomentoval Králíček rozhodující branku. „Je to škoda, nicméně soupeř hrál výborně,“ uznal Štěpán Sádecký.

Fotbalisté Nespek dokázali v domácím utkání získat tři body, ale rozšířila se týmová marodka. „Máme dva zraněné hráče. Matěj Rosenvald a Vojtěch Kotek zápas nedohráli a museli střídat. Jejich přesnou diagnózu zatím nevíme,“ řekl Králíček a dodal na závěr. „Jsem velmi rád, že se Nespeky dívají na středočeský krajský přebor z prvního místa.“

„Bohužel, sport je v tomhle spravedlivý. Co nám dal v zápase se Sedlčany, nám teď vzal,“ připomněl manažer Hřebče Štěpán Sádecký šťastnou koncovku nedávného duelu.

Nespeky - Hřebeč 2:1 (1:1). Branky: 39. Klauz, 88. Petlička - 25. Lukič. Rozhodčí: Kurka. Diváků: 100.