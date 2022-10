Hřiště v Hostouni dostává zabrat zápasy, tréninky, k tomu ještě neustále prší. A někdy to byl od hráčů pořádný tanec na kluzké „podlaze“. Mladičký tým domácích „vylepšený“ veterány Motlíkem a Markem sice šel do vedení trochu šťastně, když Větrovcův pokus o centr zaplachtil do brány, ale to bylo od zelenobílých všechno.