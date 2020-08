Fotbalista Nového Strašecí ošklivě zranil svého někdejšího spoluhráče, nyní borce Doks. Neudržel nervy na uzdě.

Lukáš Tlustý (uprostřed v černém) se kaje za svůj zákrok proti Jakubu Hořejšímu z Doks. Ví, že byl přes čáru. | Foto: Foto: archiv

Fotbalisté se v hodnocení Lukáše Tlustého shodují: fajn tichej kluk, ale v hlavě mu při fotbale občas blikne. Hráč souhlasí, prý je takový i v životě. V sobotu nezvládl konec vypjatého derby svého současného klubu z Nového Strašecí proti Doksům (1:2). V poslední minutě dal hlavičku Jakubu Hořejšímu a způsobil mu krvavé zranění na obočí. „Tohle do fotbalu nepatří a já to vím. Bylo to hodně za hranou, hrklo ve mně,“ kál se v pondělí stále ne ve své kůži Lukáš Tlustý.