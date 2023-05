Parádně odstartovali slavnostní den fotbalisté SK Hřebeč. Zatím nejlepší mužstvo jara Poříčany přehrálo jednoznačně 4:1 a v tabulce má na druhé Nespeky už desetibodový náskok. Vzhledem k tomu, že do konce soutěže chybí právě Nespekům už jen čtyři zápasy, je jen těžko představitelné, že by Hřebeč o titul v krajském přeboru měla přijít.

SK Hřebeč - Mnichovohradišťský SK 2:4 (1:3), KP, 13. 5. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Hřebeč může být po Lhotě během krátké doby druhým týmem z Kladenska, který ovládne krajský přebor. Jenže Lhota postup neakceptovala, odešli jí cizí hráči a od té doby se výsledkově pachtí, aktuálně jen za záchranou B třídy. Zdá se, že tohle ve Hřebči nehrozí, ač s největší pravděpodobností ani tady nebudou mít o postup zájem a kdo ví, zda vůbec někdo jiný v téhle soutěži.

Zpět k zápasu, který odstartoval sobotní dětský den v hřebečském areálu. Domácí se perfektně připravili a už do poločasu de facto rozhodli třemi zásahy o své výhře. Skvělý byl Tomáš "Baggio" Jablonský, který dal během dvou minutek dva parádní góly, nejdřív z trestného kopu a pak trefil přetažený centr. Když se prosadil také Melichar, bylo ve Hřebči veselo.

Aby nebylo radosti úplně moc, zlou chvilku prožil brankář Adam Zajíček, který už ve 20. minutě musel z placu rovnou do špitálu s otřesem mozku poté, co byl při centru zasažen v mlýnici těl.

Naštěstí má Hřebeč ještě jednoho naprosto vyrovnaného gólmana a Kabele tým v pohodě držel. Domácí navíc po centru Hodosiho a zakončení svého hlavního kanonýra Nováka ještě zvýšili a hosté korigovali až v závěru, když jim Hřebeč hrubkou gól doslova darovala.

"Kluky pochválím, podali naprosto skvělý výkon, hlavně do poločasu, pak už to byla trochu údržba. Hodně nám pomáhá hřiště, které je teď v teple daleko kvalitnější," hodnotil Štěpán Sádecký, ale o prvním místě ještě mluvit nechtěl. "Chybí ještě poslední krok, do té doby není nic jistého," má jasno.

Hřebeč - Poříčany 4:1 (3:0). Branky: 10. a 12. Jablonský, 28. Melichar, 76. Novák - 90. Bím. Rozhodčí: Bekešský. Diváků: 200.