Kosoř šla za gólem mnohem důrazněji, jenže domácí dobře bránili a co prošlo, to pochytal fantastický Roman Mareš. Byl to doslova jeho zápas, když lapil dvě sólové úniky Kosoře a další velké šance. Když už v poslední minutě ležel překonán na zemi, zázračně s sebou mrsknul a ještě míč vyrazil.

„Roman nás skutečně podržel hodně moc. K tomu jsme statečně bránili, což nám jde celkově, protože když odečtu divoký zápas s Podlesím (2:6), tak máme nejlepší obranu v soutěži, ale také skoro nejhorší útok,“ usmál se spokojený trenér Slaného Radim Vavroch.

Slaný B – Kosoř 0:0. Rozhodčí: Remenec. Diváků: 75.