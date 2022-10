„Byl to hodně těžký zápas, v němž jsme se museli v posledních dvaceti minutách bránit v deseti, ale zvládli jsme to skvěle,“ těšilo Sádeckého.

Jeho tým začal fantasticky, hned v 4. minutě podnikli brejk Jablonský s Novákem, domácí gólman Vrána při výběhu nastřelil jen Nováka a ten doklepl míč do prázdné brány. Pak měli hosté dvě brejkové situace, které nevyřešili a přišel trest od domácích: nepovedenou střelu z vápna tečoval Svoboda brankáři Zajíčkovi do protipohybu a bylo vyrovnáno.

Hřebeč vypadla z tempa a domácí euforie využili ke druhému gólu Sabola. Ten už hosty nakopl a vyrovnali, když se Mentberger uvolnil ve vápně a jeho střelu vyraženou gólmanem doklepl Novák do brány.

Druhý poločas byl čekáním na gól a bylo jasné, že ho dá, vyhraje. Blíž byli domácí, ale Zajíček vychytal i nájezd. Hosté hrozili ze standardek. Při jedné Pařízkovu hlavičku nasměroval domácí hráč do tyče, jednou zahrozil Novák.

Pak dostal červenou Martin Dolejš, když na mokrém terénu uklouzl a musel chytit balón do ruky, aby nešel domácí hráč sám na bránu. „Paradoxně když jsme byli v deseti, tak domácí ubrali z aktivity a mohli jsme je potrestat po chybě ve středu hřiště, ale Tomáš Jablonský sólo neproměnil. Naštěstí přišla v podstatě poslední standardka zápasu, krásný centr Podaného a Honza Dolejš hlavou přes celou bránu hlavou nechytatelně rozhodl. Pro domácí kruté, ale my byli odměněni za odvahu hrát i v poslední minutě na vítězství v deseti. Někdy to prostě vyjde, někdy ne,“ usmál se při popisu závěrečných minut Štěpán Sádecký, jehož tým gólem v poslední minutě vyhrál v sezoně už podruhé, ale jednou také stejně prohrál.

Hřebeč hraje další duel hned ve středu, kdy na umělce Zličína přivítá v dohrávce Kutnou Horu (19:30). V sobotu pak už doma hostí dopoledne Spartak Příbram.

Mnichovohradištský SK – Hřebeč 2:3 (2:2). Branky: 15. Svoboda, 18. Sabol - 7. a 33. Novák, 90. Dolejš J. Rozhodčí: Otava. Diváků: 120.