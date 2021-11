Ale první půle se Tuchlovicím fakt povedla a vše korunoval Pudil. nejdřív dostal přihrávku od Tótha a krásně z vápna vymetl šibenici. A pak se dostal k dlouhému autu a nůžkami předvedl gól, jaký je dnem každého hráče. Střihl nůžkami jako střihoruký Edward,“ smál se trenér Miroslav Supáček, jehož tým se ve druhé části dostal pod drtivý tlak. „Kdyby nebyl za bránou plot, tak jsme bránili až na silnici na Tábor,“ zlehčoval těžké chvilky.

Závěr byl vyhrocený. Nejdřív si za protesty nechal dát druhou žlutou hostující Jaroš (85.) a po chvilce domácí Zahladkem z trestňáku snížili (88.). Jenže po potyčce dostal červenou kartu i jejich hráč Greš, a tak se počty srovnaly.

Tuchlovice pak z brejku dvojice Kraus – Tóth jistily na 1:3, když se konečně dočkal první branky v novém týmu Marek Tóth. Že bude čekat do poslední akce podzimu asi netušil, ale o to sladší je jeho odměna. „Na podzim jsem chtěl 27 bodů a máme o bod méně, takže jsme spokojen. Jsme v klidnější polovině tabulky, ale vyhráno nemáme, potřebujeme tak šest posil,“ vystrašil Miroslav Supáček šéfa klubu Josefa Beštu. Vzápětí dodal, že to je jen vtip

Doplňme ještě výsledek Lhoty, která dostala v Komárově tři rychlé góly, ale pak Kaválek snížil a hosté dostali chuť bojovat. Jenže ve druhé části zase domácí zapnuli – 8:1.