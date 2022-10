Derby se hrálo ve Švermově, kam dorazil nedaleký Libušín v pozici favorita a tu po výhře 2:0 uhájil. Domácím sice výborně zachytal Kolumbič, ale nedařilo se jim probít se obranou Baníku a v závěru přišli o vyloučeného Vydru, jehož zákrok na Kuklu připomínal spíše bohové sporty.

Také hosté měli ztrátu, brzy musela odstoupit brankářská jednička Poráčanin (záda), ale mladší Koco ho tradičně nahradil perfektně. Jeho tým i bez hvězdného Obradoviče dal na přelomu poločasů dvě branky. Nejprve vypresoval míč Kukla, přisunul Hrubému a zkušený borec má fazonu, dal třetí gól v řadě. Gól Křenka na 0:2 pohladil fotbalové duše. Útočník Libušína se vodorovně položil do centru a nádherně ho trefil. Když následně domácí svou největší tutovku zblízka zahodili, už si z hodně bojovného a ne moc pohledného mače nevzali ani bod.

„Kluky chválím za disciplínu a taktický výkon. Mohli proměnit víc šancí a mít dřív klid, ale máme čtvrtou výhru v řadě (skóre 11:1), takže musíme být spokojeni,“ řekl kouč Baníku Jiří Veselý.

Nesportovní konec na Tatranu, Lubná tu přišla o výhru z přísné penalty

KRUTÝ ROZDÍL

Nečekaně jasně vyzněl zápas Hředel a Braškova, domácí vyhráli 5:1! Byla to však bitva, v níž domácí lépe trefovali zařízení, zejména pak dvojice Bechner – A. Vitner, byť kouč Jan Sklenář chválil zejména Martina Vitnera, jenž podle něj odehrál skvělý duel.

Zápas ovlivnila vyloučení dvou hráčů v závěru poločasu. Hostující Stibor fauloval Slámu, toho mstil kapitán Čuda. Oba museli z placu.

To už Hředle vedly, po půli dokonce zvýšily, ale Braškova hrál také dobře a Urban ho vrátil do hry (68.). jenže ž za pět minut domácí využili jednoho z mnoha oken v hostující obraně a pak už zápas patřil jim. „Výsledek je pro hosty hodně krutý a rozhodně neodpovídá tomu, co se na hřišti dělo. My jsme se alespoň částečně omluvili fanouškům za předešlý duel se Mšecí,“ připomněl Jan Sklenář nečekanou prohru z minulého kola.

OUTSIDER ZE LHOTY MYSLEL NA TŘI BODY

Příjemný bod uhrála Lhota doma se silným Vraným, jemuž ale zápas bezi omluveného trenéra Cimrmana (nahradil ho Pavel Hanzlík) moc nevyšel a remízu musel brát spíš než domácí. Ti sice po prvním poločase prohrávali, když se po rohu trochu šťastně trefil hlavičkovým obloučkem Jeřábek, ale druhou část nezvládli. Brzy vyrovnal důrazný Danylych, jenž míč do brány doslova dorval, pak měl několik dobrých možností dorostenec Adam, potomek slavného rozhodcovského rodu. Výtečného Izeru však nepřekonal ani jednou, a tak hosté, přestože přišli o vyloučeného Růžičku bod odvezli.

„Přestože nám chyběli potrestaný Vlasatý a brzy musel z placu další veterán Čurda, nehráli jsme špatně a podle mne jsme měli vyhrát. Bohužel jsme šance nedali, na druhou stranu jsme rádi, že mladíci jako Štoncner nebo Adam jdou pomoci, i když mají v nohách sobotní zápas dorostu,“ řekl domácí stratég Petr Cais.

I. B třída – skupina A

12. kolo (10. hrané): Roztoky – Lány 1:3 (19. Merhaut – 34. a 42. Petr, 61. Slezák), Hředle – Braškov 5:1 (25. a 81. Vitner, 49. a 80. Bechner, 73. Kafka – 68. Urban), Zavidov – Mšec 2:2 (68. z pen. a 79. Kučera – 22. Hankocy, 55. Kapek), Lhota – Vraný 1:1 (49. Danylych – 16. Jeřábek), Tn Rakovník – Lubná 2:2 (79. Kučera, 90. z pen. Beneš – 71. Šika, 83. Kollár), Hostouň B – Tuchoměřice 0:3 (19. Šahini, 36. Sulík, 40. Valín), Švermov – Libušín 0:2 (45. Hrubý, 47. Křenek).