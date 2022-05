Slánští mají na jaře skvělé začátky, jenže s Lubnou to bylo jinak. Hosté hned v úvodu zahrozili brejkem Varyše, po němž se kopal roh. Trejbal ho kopl tak krásně, že gólman Mareš nestihl zasáhnout.

Pak domácí dlouho dobývali marně bránu hostů, jimž výborně zachytal Herink. Nakonec ho zklamala vlastní obrana, která v poslední minutě poločasu ztečovala do své brány pokus Volka. Tenhle zkušený borec dirigoval celé utkání, hrál opravdu moc dobře. Po hodině hry posadil merunu na hlavu L. Dandy a Slaný vedlo. Pak rozjelo smršť a během devíti minut přidalo ještě další dvě branky a o obě se podělili zase Dandové – Petr i Lukáš. V závěru svůj perfektní výkon vyšperkoval Volek parádní ranou do šibenice.

„Body beru rád, soupeř nebyl vůbec špatný. A náš výkon také ne, jen jsme v první půli neproměňovali šance,“ hodnotil slánský kouč Radim Vavroch.

Famózní závěr Hostouně, dva góly v nastavení zdrtily Jedo

Jeho týmu dál šlape na paty Kladno B. Do Rudné odjelo bez hráčů A týmu, přesto vyhrálo 7:0. Nejlepším borcem na place byl mladičký Simon Chvojka, který nastřílel čtyři góly! Docela pěkným dárkem k narozeninám byl výsledek pro asistenta trenéra Jana Švamberu.

Také Braškov vyhrál na půdě soupeře a dokonce ve Mšeci, kde se týmům z Kladenska nehraje moc dobře. Přitom odjel bez zkušeného Zlaty, kterého při zranění nahradil brankář Ecler. A výborně, protože hosté hlavně po pauze byli horším mužstvem a čelili několika šancím. „Brankář nás hodně podržel, po přestávce jsme opravdu nehráli dobře,“ uznal jeden z trenérů Braškova Dan Míčka.

Začátek však mělo mužstvo slušný. Do vedení ho poslal dorážkou Repaský, když navázal na bombu Kodriji do spojnice. Jenže chyb v defenzivě Braškova přibývalo a jednu potrestal po centru J. Kapek – 1:1.

Po přestávce byl sice Braškov horší, ale jak už to bývá, z minima vytěžil maximum. Po závaru vyplaval míč ke Korpovi a zkušený kanonýr se nemýlil. „Ze Mšece se body jen tak nevozí, jsme za ně šťastní. Nicméně hra nebyla úplně podle našich představ, tam se zlepšit můžeme,“ řekl Dan Míčka.

O fotbalový život ve Zdicích. Jak cenný bude doberský bodík?

O hodně se hrálo na hřišti Velkého Přítočna, kam přijel rovněž šestnáctibodový Švermov. Lepší výsledky mají na jaře domácí, ale před svými fanoušky jim to jde méně než venku. A to se potvrdilo i tentokrát. Baníku přitom scházela opora mezi tyčemi Vošmík, jenže perfektně ho nahradila zimní posila ze Zvoleněvsi Jakub Truhlář.

Góly padaly až po změně stran. Uzdravený Šimůnek ukázal svou kvalitu a hosté díky němu vedli, ale Kuba po chvíli vyrovnal. V závěru vyšlo Švermovským střídání. V 73. minutě poslali na hřiště Patrika Gažiho a ten po pouhých dvou minutách hlavou vstřelil rozhodující branku. Po něm ještě přesně pálil do protipohybu Kotouček a výhra 3:1 si to hasila do švermovského ďolíku.

„Byl to zápas o šest bodů a my se v něm dobře drželi naší jarní taktiky: nedostávat góly a trpělivě si počkat na svou chvíli. Potvrdilo se, jak jsme udělali dobře, že jsme sehnali druhého brankáře, chytal velmi dobře. A parádně nám vyšlo střídání,“ radoval se trenér Baníku David Nedvěd.

První domácí kiks mrzí, Doksy kvůli němu přišly o čelo

Ve skupině B bojují z našeho okresu jen Velvary B a ty vyhrály v Radonicích 3:1. Co je zajímavé, všechny branky nastříleli svěřenci kouče Dana Maška v úvodních devíti minutách! Přesně pálili Podivínský, Kulhavý a Radošinský, ale na ně už nikdo nenavázal. Naopak domácí snížili, a když se hostům nechal vyloučit Mikš (dvě žluté chytil rychle po sobě ve 39. a 42. minutě), bylo jim ještě úzko.