Domácí to dokázali bez trenéra Dana Míčky (služba, nahradil ho Michal Bach) i největší ofenzivní hvězdy Jakuba Jaroše, který má zlomenou klíční kost. Hostům zase vypadl vysoký stoper Vitner, čehož Braškov dokonale využil dvěma góly v úvodu. Nejdřív se trefil Brodský, pak po rohu Štoncner s nechtěnou pomocí bránícího Hanycha. Braškov na hřišti vládl, jednou se marně dožadoval penalty, pak Brodský v tutovce těsně minul. Místo 4:0 to mohlo být 2:1, ale před půlí vychytal Hanycha v čisté šanci neskutečně Gibiš, jenž se do brány postavil po dvou letech! Veterána Zlatu nahradil dokonale.

Pěkný a svižný zápas se lámal po pauze v rozmezí 56. a 58. minuty. Stále lepší Zavidov po akci Ždánského snížil Jančaříkem a měl další jasnou šanci, jíž však poslal Kapoun těsně nad. Na druhé straně pak Krovoza vysunul Hodu a mladík v sólu nedal Krausovi naději – 3:1. „Tohle zápas zlomilo,“ uznal zklamaný trenér Zavidova Daniel Devera, kterému odpadali zranění hráči a musel tak sám i na plac.

To už ale jeho tým prohrával 4:1, když Brodského ránu do břevna dorazil do prázdné Krovoza (ofsajd?) a stejný hráč využil i nádherného průniku kapitána Repaského po lajně. „Některé individuální výkony mně vyrážely dech. Určitě Brodský, Repaský a Krovka (Krovoza),“ jmenoval brankář Gibiš.

Ten ještě lapil famózně sólo Ždánskému, aby nakonec i on chybku udělal a po jeho ostrém faulu na Neveďala inkasoval z penalty právě od hrajícího trenéra Devery. „Ale kopat jsem jít fakt nechtěl, kluci mě donutili, abych byl aspoň něco platnej,“ smál se kouč, jenž si zahrál vedle syna uprostřed zálohy.

Z penalty nezaváhal, a protože se následně ještě krásně trefil Jančařík, odjel jeho tým sice bez bodu, ale s ostudou ne. I díky Zavidovu byl zápas na Braškově dramatický a kvalitní.

„Kluky jsem upozorňoval, že Braškov hraje jednoduchý fotbal, sbírá odražené míče, ale vše asi zapomněli ještě v kabině. Přesto jsme ve druhém poločase sahali po vyrovnání a myslím, že pokud bychom gól na 2:2 dali, soupeř by se položil. Jenže další gól přidal on a pak už šlo jen o to, kolik jich dostaneme, nebo zda to nějak zkorigujeme,“ mínil Daniel Devera starší a přiznal, že Braškov hrál lépe a vyhrál zaslouženě.

Domácí Filip Gibiš poslední dobou odchytal pár tréninků, aby se dostal do zápřahu a povedlo se. První start po dvou letech přetavil ve tři body, další ale klidně přenechá staršímu Josefu Zlatovi. „Spíše budu chodit na tréninky, mám rodinu a dost jiných starostí a zájmů.

Ze zápasu byl příjemně překvapen. „Co jsem se chodil na Braškov koukat, tak mi nepřišlo, že bychom herně dominovali. Dnes jsme podle mě ale lepší byli,“ dodal někdejší gólman Unhoště a jeden z nejlepších republikových hráčů v cvrnkacím fotbálku.

Braškov – Zavidov 5:3 (2:0). Branky: 5. Brodský, 22. Hanych (vl.), 59. Hoda, 64. a 75. Krovoza - 56. a 87. Jančařík, 83. Devera st. (PK). Rozhodčí: Klápa.

Braškov: Gibiš – Piešťanský, Štoncner, Kacafírek, Bednář – Gerhart, Přichystal, Brodský, Repaský – Hoda, Krovoza (90. Najer).

Zavidov: A. Kraus – Štiller (52. Šíma), Havel, Krejčí, Kapoun – Hanych (46. Jančařík), Devera ml., Korčák, Jelínek (75. Devera st.) – Ždánský, Neveďal (84. J. Kraus).