Už dříve Braškovští ohlásili posilu z Brandýska Mike Stibora, který si tak o víkendu zahraje mistrák proti bratranci Oliveru Vaňkovi. Právě se Švermovem bude vedení Braškova jednat o příchodu Zdeňka Podraného a domluveni jsou také s někdejší velkou oporou Lhoty, Ukrajincem Maximem Kodrijou. Ten sice nějakou dobu fotbal nehrál, ale teď chce Braškovu pomoci, až se vyřídí všechny náležitosti. „Nějakou dobu netrénoval, ale když ho vidím, ani si nedovedu představit, co bude předvádět natrénovaný,“ culil se kouč Braškova Daniel Míčka.

Ten už nebude na trénování sám. I na lavičku dorazila posila, také ze Lhoty. Martin Šalamoun vypomůže Danu Míčkovi a společně by jim to mělo klapat, protože jsou švagry (Martin si vzal Danovi sestru). „Je to tak. Michal Bach kvůli práci a rodině skončil a pomůže na Braškově s dětskými kategoriemi, k nám se připojil Martin. Jsem za to hodně rád,“ nezastírá Dan Míčka.

Zase rozhodl závěr, pro Dobrou tentokrát smolný

Kouč bere nadcházející jaro pro Braškov jako přechodové období. Tým se hlavně musí zachránit, což by měl, a pak se postupně zkusit stát špičkovým mužstvem B třídy.

Zda to bude i se zmíněným Zdeňkem Podraným, to je otázka. Nový kouč Švermova David Nedvěd o hráče ztratil zájem kvůli jeho nedisciplinovanosti, po níž si vysloužil dlouhý flastr (ještě jedno kolo na jaře povinně stojí). Ale Dan Míčka i Martin Šalamoun Podraného znají a berou ho takového, jaký je. „Já s ním hrával už jako kluk, Martin Šalamoun zase ve Lhotě. Takže víme a věříme, že se udrží, což by bylo skvělé, protože hráč je to výborný. Já ho beru o to víc, že jsem také nebyl žádná chladná hlava,“ usmál se Míčka, jehož potěšil výkon i výsledek proti béčku Kladna, ale ví, že ve Švermově to bude jiný zápas. „Asi ještě nebudeme kompletní, přesto se moc těšíme,“ dodal.

Vyhnat z hlav podceňování

Trenér béčka Kladna Tomáš Abrham na zmíněném duelu s Braškovem nebyl, ale informace dostal a podle nich se hned na dalším tréninku zařídil. „Bylo asi moje štěstí, že jsem tam nebyl. Hráli jsme pomalu, soupeře zřejmě i podcenili. Přitom Braškov podal prý velmi dobrý výkon, dobře kombinoval, měl rychlý přechod do útoku. Pro nás je to varování,“ říká Abrham.

Podle něj mužstvo musí zapomenout, že v přípravě hrálo většinou s týmy z vyšších soutěží. Možná že byly kvalitnější, ale nebyly to mistrovské zápasy. Ty jsou něčím naprosto jiným. „Na tréninku jsme si k tomu něco řekli. Loni jsme začali soutěž také vlažně a dokonce jsme prohráli ve Švermově. Až pak jsme se zlepšovali,“ říká trenér lídra tabulky, který by rád první skončil i po jarní části. „Jenže čeká nás ještě hodně dlouhá cesta. Jsou tam Hostouň, Slaný, venku jsou silné Loděnice nebo Zavidov, a třeba i Lány, na jejichž malém hřišti začínáme a víme, že mají kvalitu. Bude to hodně ostrý start a klukům jakékoliv podcenění musím vyhnat z hlav,“ dodal Tomáš Abrham, v jehož kádru nenastaly žádné změny a spoustu mladých hráčů doplňuje ex-ligový veterán Václav Kalina.