HOSTOUŇ B – VELKÉ PŘÍTOČNO 4:1

Po podzimu druhá Hostouň si dovolila postavit proti oslabenému soupeři velmi mladou sestavu s hráči širšího kádru. „Ti kluci si za svou tréninkovou morálku hrát zaslouží. Výhru věnujeme Jakubovi Krejzovi, který musel brzy střídat pro zranění v obličeji, a přejeme mu rychlé uzdravení,“ zdůraznil kouč Hostouně Miroslav Supáček.

Všechny branky padly v prvním poločase, a všichni domácí střelci mají minulost v mládeži SK Kladno. Dvakrát skóroval nejlepší třetí nejlepší střelec soutěže Michalec (17 zásahů), úvodní branku vstřelil Jansa (7.) a tu nejhezčí Hlaváček, krásnou ranou nártem. Ve druhé půli napálil podobnou pumelicí břevno. Za Přítočno korigoval na 3:1 Andr. „Rozhodlo se už v úvodu, bez šesti hráčů základu nemůžeme Hostouni konkurovat,“ uznal předseda Přítočna Jaroslav Hráský. „Třicet dva bodů je dobrých, i když týmu jsem řekl, že mě zklamal, chtěl jsem 39,“ zavtipkoval Supáček. „Ještě máme před sebou jaro, to chce klid,“ dodal.

KLOBUKY – BRAŠKOV 3:2

Hektický závěr přihrál tři body domácím, přestože ještě v 90. minutě prohrávali. Úvodní tlak Klobuk využil Pinc (19.), ale po špatném odkopu Kubelky vyrovnal Repaský (23.). Poté Jaroš prodloužil výkop a kapitán Repaský zavěsil podruhé. Po přestávce měly šance oba týmy, Svoboda minul a ránu Jaroše zblokoval Říčka. Útočná ruka domácího Svobody, rozhodčím odpískaná, přinesla kromě vyloučení hostujícího Piešťanského za zbytečné protesty (86.) úplnou ztrátu braškovské koncentrace. V nastavení Svoboda volejem srovnal a Kubelka rozhodl využitým trestňákem (93.). „Výhru jsme si nezasloužili, odpovídala by remíza. Jsem zklamaný přístupem k tréninku v posledních týdnech,“ přiznal kouč Klobuk Jiří Čížek. „Kdyby se soupeř věnoval víc hře než diskusím s rozhodčími, musel vyhrát,“ dodal.

Dvougólový střelec Tomáš Repaský velmi sportovně odmítl svalovat vinu na rozhodčího a s jeho názorem se víceméně ztotožnil.

DRUŽEC – VINAŘICE 4:0

Spolu postoupili, spolu spadnou? Zkušenost předčila mládí, Vinařice si nepovedeným výkonem nařízly sestupovou větev. Pětačtyřicátník Linc přetlačil v souboji stopera Vinařic a následnou kombinaci s Gestbergerem zakončil gólem o břevno (16.). Vzápětí podržel Družec po ráně Dlouhého brankář Povolný. V závěru půle a úvodu druhé hosté tlačili, ale bez efektu. Nápor ukončila druhá ŽK pro Kořínka za faul na půlce, další faul potrestal fotbalový elegán Křivánek ranou z TK (62.). Vzápětí šli hosté do devíti, hostující Sirůček namísto popoběhnutí dojel unikajícího Křivánka zezadu a viděl ČK rovnou. Přesilovku využili domácí penaltou Pergla a v závěru druhým gólem Lince.

UNHOŠŤ – JEDOMĚLICE 0:1

Jedomělice nepřijely do Unhošti předem podrážděné, jako někteří jejich předchůdci a pomohlo jim to k cennému výsledku. Tři body si odvedl Sokol z Unhoště jako první tým na podzim. „I ohledem na terén bylo jasné, že nesmíme moc kombinovat, ale spíš bojovat. A hlavně se soustředit jen a jen na hru, nenechat se rozhodit. Kluci to zvládli, všem patří dík,“ byl hodně spokojený trenér Jedo Jan Charvát, jehož tým měl méně možností než kvalitní celek domácích, ale zase čistější. palubu ještě vyčapal skvěle Janoušek, ale po přestávce vybojoval míč Mrština, posunul Radošinskému a jeho centr poslal hlavou do sítě léty osvědčený kanonýr Pavel Vicenec.

Unhošť i poté marně bušila na jedomělická vrata, neskórovala ani při dlouhém nastavení. „Zápas se nám nepovedl. Nedostali jsme se do takového zakončení, jaké by bylo třeba,“ litoval předseda TJ Martin Šimáček. To Jan Charvát, který v závěru pomohl i na trávníku, zářil. „Tak bojovný výkon kluci nepředvedli za celý podzim. Přitom chyběly zraněné opory Drbota, Milfait i Nedvěd,“ upozornil.

SLANÝ B – LUBNÁ 6:3

„Možná by to bylo těžší, kdyby hostující borci i nebyli naším dvanáctým hráčem,“ pousmál se trenér Slaného Radim Vavroch. Hosté skutečně dělali laciné chyby. Hlavně brankář Herink, jemuž dva nepovedené odkopy Slaňáci poslali bez milosti do opuštěné brány. Maroušek z pětadvaceti metrů! K tomu přidejte dvě penalty (obě dal Volgner) a další chyb, kterou trestal Hrůnek. „Jediný gól jsme si vytvořili šancí, ale zase jsme mohli dát branek mnohem víc. Mimochodem nás asi počtvrté pískala slečna nebo paní Kortanová a zase výborně,“ chválil Vavroch, který ale jinak s podzimem moc spokojený není.

Aleš MORAVEC, Rudolf MUZIKA