Braškovský trenér Martin Šalamoun se vrátil na místo činu, kde šest let patřil k zásadním oporám Lhoty a získal s ní i triumf v krajském přeboru. Ve Lhotě kopali také jeho nynější svěřenci Max Kodrija nebo brankář Petr Vošmík, na všechny tady rádi vzpomínají. „A musím přiznat, že po zápase, když jsme si sedl, tak mi to hlavou proběhlo, vždyť ve Lhotě znám každého, kdo se kolem fotbalu motá,“ řekl Martin Šalamoun.

Peprný duel odehráli před zraky zvědavé rodiny i bratři Štoncnerové. Hostující Honza, kdysi talent Kladna, je starší, už protřelý mazák. Dal gól, zařídil penaltu a mladšího Jáchyma strčil do kapsy. Jenže Jáchym je také zajímavý talent a teď si jen musí trpělivě počkat, až se splní hláška Jana Wericha z Císařova pekaře, tedy že každý panovník se musí dříve či později historicky znemožnit…

Lux a pak fotbal jako hrom. Lídra tabulky Libušín pořádně prohnal

A co k utkání samotnému? Lhota jednoduše nechytila úvod, ve 2. minutě ji ztrestal v neděli výborný dvougólový Krovoza, pak potrestal Brodský z penalty faul právě na J. Štoncnera. Ve 22. minutě už starší Štoncner dal na 0:3 a to ještě Braškov něco zahodil. „Mohlo to být s pěti góly, byli jsme lepší. Ale pak domácí přidali a využili naší chybu,“ říkal Martin Šalamoun poté, co obranu hostů vysvlékl do naha Kala.

Lhota dostala naději, a chtěla ji vylepšit nasazením Matyho Kudely, své aktuálně největší osobnosti. Jenže rychle inkasovala další dvě branky od Krovozy a Brodského a bylo vymalováno, byť Kudela později hru zvedl a domácí mohli ještě korigovat. „Mají zajímavý, ale mladý tým. Budoucnost tam je, ale tenhle zápas patřil nám,“ dodal spokojený Martin Šalamoun.

Oslavu si užil domácí bývalý skvělý hráč Lhoty Jiří Šnobl, kterému k 65. narozeninám popřáli na ploše Ivan Horák, Jiří Adam, Míra Porcal a Jan Doleš a pak i všichni zbylí členové SK Lhota.