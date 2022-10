Zápas byl spíše přetahovanou ve středu hřiště, ale postupem doby nabídl i zajímavá zakončení, která diváky musela bavit. Do poločasu nastřelili hosté tyčku, ale také domácí mířili do konstrukce, to když Kubů orazítkoval břevno. Další velkou šanci chytil brankář Drážek domácímu Noskovi, který zakončoval z výborné pozice na zadní tyči.