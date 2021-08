"Odhaduji je skromně, budeme se chtít vyhnout sestupu," usmál se Nedvěd.

Nicméně tým špatný nemá. Dokonce jednou týdně trénuje, to tady nebylo dříve tak jasné. Ne že by se sešli všichni, ale kolem deseti hráčů je pořád a v klubu jsou za to rádi.

Přišli i noví fotbalisté. Známější je Michal Dragoun, kdysi velký talent, jenž byl i v Mladé Boleslavi. Po zraněních se dal dohromady, válel za sousední Tuřany, teď to zkusí v B třídě. "Jsem přesvědčen, že v útoku nám hodně pomůže," má jasno Nedvěd.

Druhým je domácí hráč Květoslav Ševčík. Jako malý šikula se vydal do Slaného, kde postupoval kategoriemi, ale v pandemii se fotbalově ztratil. Jako mnozí jiní. Teď se zase našel, je mu teprve sedmnáct a v Jedomělicích jsou z něj nadšeni. "Vidíme ho na tréninku, že v něm něco je, že je tady náš, že se chce něco i naučit. Celkově je tady enkláva jedomělických nebo kluků z okolí. To je hodně důležité a nemyslím si, že by to tak mělo moc dalších klubů," myslí si Robert Nedvěd.

Sám jako někdejší opora Kladna či Přední Kopaniny bude i dál patřit k tahounům Jedomělic. I s Bobešem Mrštinou, od září s Petrem Bakosem, který by se měl vrátit a pomoci. Pomoci mohou i další veteráni Roman Vyšata nebo Martin Janda, ale první má náročné služby u policie a druhý je už asistentem trenéra Jana Charváta a to je pro něho priorita.

V Jedo se už sází na mladší borce, pořádně naběhané, ti budou podle Nedvěda tahouny největšími. "Máme skvělé krajní hráče Martina Zahradníka a Matěje Erbu. První je nabušený už kvůli svému povolání hasiče, druhý hrál za Strašecí vyšší soutěže. Hodně spoléháme i na rynholeckého Filipa Milfaita, který loni před covidem patřil k tahounům, i na posilu z Vinařic Dana Sirůčka. Ale jsme parta a pokud chceme uspět, budeme muset makat všichni, kdo bude na hřišti," má jasno Robert Nedvěd.

A těší se hned na první zápas, který Jedomělice sehrají v sobotu od 17 hodin ve Mšeci. Mají to asi tři kilometry, klidně mohou jít pěšky.

"Ještě na rozlosování jsme netušili, že Mšec postoupí, takže nás to překvapilo. Ale jsme rádi. Za prvé dvakrát vedli tabulku a kvůli covidu nemohli postoupit klasickou cestou. Za druhé mají skvělé hřiště, kde se nejen mně vždycky dobře hrálo. A za třetí se nám na Mšec daří, ale teď jsem to asi neměl říkat, že jo?" chechtal se Nedvěd s tím, že ho kluci v kabině přizabijou…

To by však přišli o velkého srdcaře. Takových hraje za Jedo víc a díky tomu se na novou sezonu těší jako malí kluci.