Kladenské rezervě se v A třídě nadále daří lépe, než kdokoliv čekal. Mladý tým zvládl i bitvu na nečekaně nádherném pažitu v Podlesí, jemuž se nepovedl start do soutěže a už vyměnilo kouče. „Ale hráli výborně, jejich postavení v tabulce výkonu vůbec neodpovídá,“ řekl kapitán týmu Tomáš Abrham.

Jeho tým se zase mohl opřít o výborně chytajícího brankáře Martina Vokouna, který ukazuje, že Kladno má aktuálně na pozici gólmana hodně dobré období, vždyť v áčku chytají také skvěle Filip Pettík i mladý Adam Cimrman.

V Podlesí ovšem zahrál výborně celý tým a po hodině hry dal dva téměř slepené góly. O první se postaral kanonýr Jančí, který měl i trochu štěstí, protože se k němu míč dvakrát odrazil, a tak až třetí salvou překonal domácího gólmana Zykána. Po čtyřech minutách měli hosté opět docela kliku, protože Veiner ze standardky centroval a míč proletěl nečekaně až do sítě.

Kladenští pak už výhru udrželi a vydali se rovnou na stadion na Velké Dobré fandit svým kamarádům a často vrstevníkům, se kterými společně vyrůstali v kladenském SK.

Výhru si odvezl trenérský bouřlivák s kladenskou minulostí

Jenže vše marné, Velká Dobrá doma nenašla recept na brankáře Jinočan Sergie Bulbakha a hosté si na periférii Prahy odvezli cenné tři body za výhru 1:0.

Domácí sice měli docela tlak i náznaky šancí, ale hosté hrozili výbornými brejky, na které mají šikovné hráče. Hráči Čechie se užuž radovali po ráně Dejčmara, který brankáři Bulbakhovi vypadla, ale rozhodčí z Berounska v čele se Špiclem byli jiného názoru. „Brankáři to vypadlo a možná to bylo za čárou a možná ne. Byl jsem daleko, ale když jsem se ptal kluků, říkali, že to asi gól nebyl,“ uznal sportovně Filip Dejčmar.

Jeho tým zaplatil krutou daň za nekoncentrovaný nástup do druhého poločasu. Nepohlídal si situaci po autovém vhazování, jeho hráči zamrzli a nechali projít centr na rychlíka Chába, jenž dobře zavřel zadní tyčku a zápas rozhodl.

Fotogalerie: Lídra zlobili v úvodu druhé části, gól však Doksy nedaly

Domácí se sice snažili, párkrát byli docela blízko vyrovnání, ale žádnou šanci proměnit nedokázali a po nervózní koncovce se museli před soupeřem, jehož trenér Pavel Gregor bavil některými svými divokými výlevy publikum (nejlepší hláška na svého svěřence: takový voloviny vás učej na tom Motorletu).

Mimochodem tenhle kouč má s Kladnem výrazný vztah z minulosti. Kdysi tady hrával ČFL za slavnou Lokádu i za SK a v jednom hodně otevřeném rozhovoru kdysi zavzpomínal, jak ho nejmenovaný kladenský kouč učil hrát fotbal: „Ještě jednou neuděláš skluz, ty zasr… Pražáku, a táhni domů!“

Mimochodem spousta mladých kluků by ve zmíněném rozhovoru našla důležité informace do života, protože Pavel Gregor musel v životě překonávat i jednoho hodně silného protivníka. Každopádně zápas na Velké Dobré opatřil kouzlem vesnických zápasů tak, aby v sobotu nechybělo vůbec nic.

Nebo něco přece, domácím aspoň jeden gól. „Neproměnili jsme šance, které jsme si vytvořili. Myslím, že soupeř přijel s tím, že bude bránit od půlky a spoléhat na protiútoky, z nichž byli nebezpeční. Ve výsledku měli díky tomu víc stoprocentních šancí, my měli zase víc závarů. Ale chybí nám lepší výběr místa a důraz,“ litoval Filip Dejčmar.

