Důležitou postavou duelu na Dobré byl stoper Martin Zimerman. Nejdříve hezky otevřel skóre, když obešel gólmana, ale v závěru nedal pěknou šanci a nakonec dostal červenou kartu, když podle zápisu o utkání ostře vynadal mladému rozhodčímu Martinu Chalupovi. Čeká ho tak stopka a dost možná dlouhá. Každopádně jeho kvalita bude Čechii hodně chybět.

Trest za kritiku rozhodčích dostal rovněž trenér Marek Abrham. Ten tvrdě kritizoval hlavně asistenta rozhodčího Petra Poklopa za uznání druhého gólu hostů kvůli údajnému ofsajdu.

Martin Zimmerman byl vyloučen až po závěrečném hvizdu, ten svoje nadávky směřoval k hlavnímu arbitrovi, ale v konfliktu byl s celou trojicí. Byl odstrčen, což se mu nelíbilo už vůbec. Nakonec konflikt ukončili pořadatelé a Zimermana odvedli.

Hosté po nečekaném výpadku se Strašecím zvládli na Dobré obrat hlavně díky dvěma gólům zkušeného reprezentanta v malém fotbalu, Stanislava Maříka. Ten kopával i za Hostouň. Z penalty (podle domácích brankář Jungr trefil míč a ne protihráče) vyrovnal a brzy po přestávce (51.) dal zlomový druhý gól.

Velká Dobrá – Kralupy 1:2 (1:1). Branky: 18. Zimerman - 34. a 51. Mařík (první z PK). Rozhodčí: Chalupa. Diváků: 100.

To Kladenští sehráli v Jinočanech docela jiný zápas, klidný a s remízovou koncovkou 1:1. Zásadní postavou duelu byl krajní obránce Tomáš „Čáp“ Čapek. Ve 35. minutě chyboval, nechal se obrat o míč a po centru jeho spoluhráči neobsadili dost natěsno zakončujícího Volka – 1:0.

Tři minuty před koncem však Čapek zazářil na druhé straně. Krásnou střelou vyrovnal a zajistil hostům aspoň bod. „Sám přiznal, že centroval, ale na hodně nekvalitním hřišti mu míč poskočil a vyšel z toho parádní gól. Tomáš se v první chvíli ani neradoval, až mu chlapi za klandrem museli říci, jestli ví, že skóroval,“ usmál se trenér Kladna Tomáš Abrham.

Ten měl před zápasem dost starostí se sestavou. Celý týden marodícího brankáře Cimrmana musel nahradil Zbyněk Pokorný, což je až čtyřka klubu. Jenže zachytal bravurně a právě on párkrát udržel kladenské akcie v obchodovatelné hodnotě.

Chyběl také asistent kouče Jan Švambera (jeho zaměstnavatel – Policie ČR - měl stejně jako béčko Kladna velkou marodku, a tak musel do práce). Jeden ze dvou náhradníků Adam Klvaň měl tak modrý kotník, že hrát rozhodně nemohl.

A tak střídal jen Štěpán Hanzlík. Roky opora áčka měla několik let pauzu pro zranění a teď poprvé zkusila aspoň půlhodinu. Úspěšně. „Štěpán tomu hodně pomohl, najednou jsme se dostávali do tlaku, protože udržel vepředu těžké míče a přihrál. Jednou také zakončil do tyčky a byl opravdu přínosem,“ chválil Hanzlíka Tomáš Abrham.

Ten získaný bod nakonec bral. „Je zvenku a nejeli jsme tam zadarmo. Měli jsme k dispozici téměř klasické béčko, jen Dan Dostál nám přijel pomoci, o to víc si bodu na těžkém terénu cením,“ dodal trenér Kladna B, které další domácí duel s Jílovištěm odehraje opět nikoliv v Unhošti, ale na umělce SK Kladno.

Jinočany – SK Kladno B 1:1 (1:0). Branky: 35 Volek – 87. Čapek. Rozhodčí: Brýl. Diváků: 80.

Fanoušci Slaného nevěřili, jejich tým v koncovce ztratil všechno

Junek držel dlouho naději

V těžké pozici bylo béčko Slaného. Do zápasu s lídrem tabulky Chlumcem šlo bez hráčů A týmu se dvěma dorostenci v základu a jediným mladíkem na lavičce. Nicméně brankářská dvojka klubu Petr Junek podal skvělý výkon a dlouho držel favorita na uzdě. Vychytal snad čtyři jasné šance, ale v 57. minutě inkasoval paradoxně ze situace, která se až tak gólová nezdála. Jenže Šípek ho s pomocí teče propálil a hosté se po chvíli uklidnili i druhou trefou. Na rozoraném hřišti ze sobotní divize už toho pak ke koukání moc nebylo.

„Přiznám se, že hřiště hrálo s námi, po sobotě bylo fakt hrozné. Fantasticky nás držel brankář, ale hosté byli jasně lepší a vyhráli zaslouženě,“ uznal trenér Slaného B Radim Vavroch, jehož tým čeká ještě jeden hodně silný tým, Kosoř. Teprve pak vypukne boj o záchranu naplno, soupeři budou hratelní.

I když i Kosoř senzačně o víkendu padla s Podlesím…

Slaný B – Chlumec 0:2 (0:0). Branky: 57. Šípek, 63. Řehák. Rozhodčí: R Jarolímek. Diváků: 60.