Kanonýr Kaválek na stoperu? Ne, to není šílenost, naopak fakt, který se vyplatil. Kaválek si fotbalovostí svůj post uhrál, vedle něj už byl uzdravený Veselý. Na hrotu pak rychlík Obradovič, později jedna z nejzásadnějších postav duelu.

Ten domácí začali vedoucí brankou, ale víc se jim pozici favorita plnit nevedlo. Naopak kousal Baníček, jenže Obradovič ani Abrham svoje sóla na gólmana zakončovali béčkovými nohami a špatně. Když to nešlo z brejku, šlo to bombou zdálky. Abrham přistrčil Čurdovi a ten uklidnil míč k tyči z pětadvaceti metrů – 1:1.

Brzy po přestávce navíc Frič pěkným míčem znovu vyslal Obradoviče do úniku a Srb už se tentokrát nemýlil – 1:2. Opařené domácí dostala zpět do sedla penalta v 65. minutě, která byla podle hostů hodně přísná a v podstatě ani nevěděli, zač se pískala. I proto se zápas hodně vyhecoval, ale skvěle hrající libušínská parta, v níž nastoupil poprvé za áčko i mladíček z dorostu Jechumtál, odolávala nájezdům domácích, kteří toužili zápas zlomit na svou stranu.

To se ale nakonec povedlo Libušínu. V 85. minutě Obradovič udělal soupeři kličku a zpoza šestnáctky zamířil přesně k tyči. Odstartovala velká hostující euforie, kterou ovšem přefoukl veterán David Frič. Při odchodu do kabin pořadatelům neslušně pověděl, že pocházejí z vesnice a sudí Trumpus někdejšího futsalového reprezentanta počastoval červenou kartou.

„Je to škoda, ale radost nám to nevzalo. Je to výsledek sezony, škoda, že teď bude pauza. Celý tým podal zodpovědný výkon, každý plnil do puntíku, co měl. Hra měla parametry,“ těšilo stopera Jiřího Veselého.