Do poločasu se Tuchlovicím hra dařila. Po pěkných akcích zakončených Jarošem a Cabejškem vedly po zásluze 2:0, jenže po změně stran domácí zabrali. Pomohla jim čerstvá posila z Poděbrad Peterka, jeho důraz hostům moc nevoněl. „Problém byl, že hned z prvního rohu jsme dostali gól a trochu se sesypali,“ mrzelo kouče Tuchlovic Miroslava Supáčka.

Hosté následně vyrobili smolnou penaltu, když stoper upadl na míč rukou. Domácí vyrovnali a za chvíli už vedli, přestože Skalák předvedl parádní zákrok. Jenže podle asistenta rozhodčího už byl míč za čarou, a tak platil stav 3:2. Nakonec ještě vyšel Sokolči další pěkný centr a zakončení na 4:2. „Csaplárova past sklapla za deset minut,“ ulevil si Supáček.

Zareagoval masivním střídáním a tým se zase trochu zvedl. Jaroš snížil na 4:3, jenže po chvíli ocenil jeho ostrý skluz na protihráče rozhodčí červenou kartou.

„I v deseti jsme mohli se zápasem ještě něco udělat, ale Sedláček šanci neproměnil a Baratynskyy se v nadějné pozici nedostal k míči. Je to škoda, když jsme to měli tak dobře rozehrané, musíme to napravit doma,“ plánuje Miroslav Supáček.

Sokoleč – Tuchlovice 4:3 (0:2). Branky: 48. Skokan, 54. Snop (PK), 56. Kozel, 57. Hlaváč - 28. a 62. Jaroš, 44. Cabejšek. Rozhodčí: Tvaroh. ČK: 75. Jaroš (T). Diváků: 260.