Lhota po prohře 1:6 s Velimí jela na půdu stejně silné Dobrovice. A opět z toho byl těžký debakl. Přitom na začátku ještě hosté docela drželi, ale dost jim ublížil druhý gól chvíli před pauzou. Definitivně se sesypali až v poslední dvacetiminutovce, kdy inkasovali pětkrát.

Poslední fázi zápasu neměly dobrou ani Tuchlovice, ale ty měly v tu dobu na půdě béčka Českého Brodu nahráno. Po pěkné kombinaci z první půle a rychlém brejlu z půle druhé vedli hosté už 2:0, když se perfektně trefoval jejich hlavní sniper Jaroš. Jenže domácím hodně pomohl áčkař Fikejz a posila z Kolína Exner. Fikejz držel vepředu míče a na Exnerovi se vyfauloval Pilař. Soupeř pak ožil, snížil a hrající kouč Stejskal hlavou vyrovnal. Body se tak dělily a trenér Tuchlovic Miroslav Supáček byl realistický. :Máme první bod zvenku, a vzhledem k faktu, že jsme v 64. minutě dali na 2:0 to vypadá jako ztráta. Ale po vyloučení Pilaře jsme nakonec byli za bod rádi," uznal.

V úterý 28. září se hraje vložené 15. kolo, v němž všechny tři celky z Kladenska míří ven - Lhota do Kosoře, Tuchlovice do Lysé nad Labem a Hřebeč do Poříčí nad Sázavou.