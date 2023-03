Doksy vstoupily do jara s jasnou vizí, zachránit se. Jak Deník sledoval osobně, v týdnu skutečně dřou, jejich trénink má ohromnou šťávu, hráči nic nevypustí a chodí jich hodně. I proto začal tým v Sedlčanech výborně a po krásné akci tažené Fišerem a pak Sekaninou šel do vedení. Druhý jmenovaný totiž obloučkem našel Nesládka, který hlavou nezaváhal.

Pak ale převzali otěže domácí, Fišer nedokázal hlavou zastavit jejich akci a Krůta vyrovnal.

V půli musel místo zraněného Proška na plac místostarosta Doks Kostka, podle kouče Martina Škvára ale zvládl stoper svůj part velmi dobře. A jednu chvíli to vypadalo, že z toho mohou být i tři body, když další střídající Chaloupka nádherně vysunul šajtlí Galbavého a ten ukázal, že v něm pořád dřímá fotbalový básník. Dostal se mezi stopery, pak ještě míč zasekl a oba posadil na zadní část těla. Vykoupal i gólmana a zavěsil. „Fotbalová radost,“ usmál se Škvára.

Méně do smíchu mu bylo v dalších minutách. Havelka ve velké šanci odmítl zvýšení, když mířil nad, zatímco na opačné straně udeřilo.

Dokesští se za vyrovnání v 78. minutě zlobili, protože rozhodčí nejprve zastavil jejich brejk a naopak nařídil trestňák pro Sedlčany. Centr mířil na Nesládka, ten ale po kontaktu upadl, domácí hráč prodloužil míč do Větrovce a od jeho prsou putoval do sítě bezmocného Kieryka. „Protože ještě nemohu být na lavičce (trest), stál jsem kousek od toho a Aleše Nesládka soupeř strčil oběma rukama. Kdyby tam byl VAR, nemohlo to platit,“ litoval Martin Škvára.

Větrovec si ještě mohl zchladit žáhu, jenže z deseti metrů šanci neproměnil, a tak se body dělily. „Lidi kolem říkali, že bod je zasloužený a pro nás má svou cenu. Je tam lehké zklamání, protože jsme hráli dobře a měli na výhru. Na druhou stranu Sedlčany vůbec nehrály špatně, třeba Dvořák s Hanušem kopali fakt moc dobře, takže bod bereme,“ dodal Martin Škvára, jehož tým čeká ve středu dohrávaný duel ve Hvozdnicí s Povltavskou FA.

Tatran Sedlčany – SK Doksy 2:2 (1:1). Branky: 37. Krůta, 78. vlastní Větrovec - 26. Nesládek, 67. Galbavý. Rozhodčí: Pipek. Diváků: 143.