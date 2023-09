Fotbalisté Lhoty nepřestávají šokovat I. B třídu. Ač by měli patřit k outsiderům soutěže, doma si po Velké Dobré poradili také s dalším velkým kandidátem na postup. Dobrovíz porazili brankou Simona Chvojky 1:0 a připravili jí první porážku v soutěži.

Simon Chvojka rozhodl zápas s Dobrovízí | Foto: archiv S. Chvojky

Ač se Lhota téměř celý zápas jen bránila atakům výborně hrajícího protivníka, měla nezbytný kus štěstí, hrála na hranici sebeobětování a ještě občas dovedla pozlobit obranu hostů. Něco sice její hráči pokazili, ale po změně stran Chvojka čapl špatnou rozehrávku Krupičky a po rychlém výpadu dal rozhodující gól.

Dobrovíz svoje šance pálila jednu za druhou. Něco pochytal bravurní Pejša v bráně, a když už byl třikrát překonaný, na čáře za ním zaskočili obránci.

A tak se zrodil výsledkový šok kola.

"Je to neskutečné, co se nám povedlo. Měli jsme samozřejmě kliku, protože hlavně směrem dopředu je soupeř vynikající, ale dozadu určitá okénka má a my jednoho využili. Pro nás je podstatné, že se sejdeme, co se tentokrát celkem povedlo. Pak můžeme hrát dobrý fotbal," hlásil nadšený trenér Lhoty Petr Cais.

Speciálně pak promluvil o nedávné posile z Kladna Simonu Chvojkovi. Ten nejen, že dal gól, ale udržel hodně míčů a ještě dovede pod tlakem rozehrát. "Simon je pro nás hodně platný, zásadní posila," ulevil si Cais.