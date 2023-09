Po složitém úvodním losu ukazují fotbalisté SK Slaný v divizi B formu i herní pohodu. Svědčí o ní výkon i výsledek z venkovního zápasu na hřišti pražské Admiry B, kde vyhráli brankou Lukáše Herčíka 1:0.

Fotbalová příprava: SK Slaný (v modrém) nečekaně přehrál Sokol Hostouň 2:1. | Foto: Sokol Hostouň/ Lukáš Horníček

"Zejména první poločas jsme odehráli výborně, přesně podle našich představ," chválil tým trenér Jiří Veselý, jemuž zatím první větší angažmá vychází velmi dobře. To hlavní ale zvládá mužstvo, které v prvním poločase vypadalo opravdu dobře. Velké šance měl mladík Veselý jenže brankář Konečný ho umravnil dvěma výbornými zákroky. Střely domácího Mráze nebezpečné nebyly, to spíš hosté litovali velké šance Balšánka, jenž odkrytou bránu z úhlu těsně přestřelil. Slánští ale nelitovali dlouho, přesně minutu. Pak získal míč Herčík, z dobrých 22metrů pálil přesně k tyči a Konečný na míč nedosáhl - 0:1.

Do druhé půle už nemohl útočník Veselý a nahradil ho Dohnanský. Hra se víc srovnala, domácí byli nebezpečnější, ale slánská defenziva fungovala na jedničku. Skórovat opět mohli spíš hosté, ale za brankáře zaskočil na čáře obránce a Nádeníček po libovém centru Bíby v tutovce selhal.

Blížil se závěr utkání, domácí poslali na hřiště pětici čerstvých hráčů, ale slánští borci svým srdnatým výkonem nepřipouštěli prakticky žádné vážnější ohrožení Sedlákovy brány. "Závěr jsme zvládli hodně zkušeně, k ničemu jsme Admiru nepustili. Pro hráče je to odměna za dřinu, kterou podstupují při tréninku. I za ně mám velkou radost," dodal Jiří Veselý.

Také vedoucí týmu Milan Šůr před hráči smekl. "V úmorném vedru podali parádní výkon, hlavně v prvním poločase. Na Admiře jsme vloni na podzim utrpěli vysokou porážku 1:4 a podali matný výkon. Dnes to byl ale doslova a do písmene zcela jiný level. Ostatně vloni zde nastoupili v základní sestavě ze sestavy dnešní pouze tři hráči a další dva dnes naskočili do utkání ze střídačky," konstatoval Milan Šúr.

V tabulce se Slaný drží v horní polovině a příští týden hostí v derby Louny. "Utkání dnes přihlížela sotva stovka diváků a tak si přejme, aby jich v sobotu ve Slaném přišlo mnohem víc," dodal Milan Šúr.

Admira Praha B – SK Slaný 0:1 (0:1). Branka: 37. Herčík.

Slaný: Sedlák – Bíba, Mihálik, Javorek, Noll – Ceccarelli (81. Pospíšil), Herčík, Balšánek, Veselý (46. Dohnanský) – Novotný (90. Stojanovski), Nádeníček (88. Dolák.)