Lhota se může spolehnout na domácí body a to jí vyšlo i tentokrát. Sice si několikrát vylámala zuby na skvěle chytajícím brankáři Truhlářovi, když neuspěl dvakrát Kala ani Chvojka, ale Denys Danylych na něj dvakrát recept. Paradoxně první branka těsně před půlí vypadala lacině, Danylychovi se totiž hlavička moc nepovedla, ale míč se odrazil do Truhláře a pak do brány.