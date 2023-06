Když hráči fotbalových Doks po poslední prohře s Průhonicemi popadali smutní na trávník, zdálo se, že z krajského přeboru i po povedeném jaru sestoupí. Nad hřištěm se ovšem vznášela otázka, jak to celé vlastně bude, protože naděje vzhledem k posunům v soutěži pořád žila. A nakonec se potvrdila, Doksy se přece jen zachránily a budou se svým parádním areálem v kraji pokračovat dál.

Marek Mařík | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Paradoxně jim pomohlo i to, že jejich nedávný soupeř, se kterým se nepohodly ve vzájemném mači, tedy Hřebeč, nečekaně vzal postup do divize. Když do sebe zapadly i další kostičky stavebnice, je z toho záchrana. „Já si myslím, že si to kluci za dřinu, jakou absolvovali, zasloužili,“ říká předseda SK Doksy a jejich bývalý dlouholetý skvělý plejer Marek Mařík.

Informace přišla v pravou chvíli. V sobotu 24. června slaví Doksy 110. výročí svého založení, a tak mohou dodatečně záchranu oslavit. „Po tom posledním zápase neměl nikdo na oslavy náladu, to je jasné. Teď se to bude hodit, navíc jsme pozvali bývalé hráče, k tomu pořádáme turnaj pro děti, opečeme maso, bude pivko, takže oslava snad bude mít parametry,“ usmívá se Marek Mařík.

Jeho klub nesázel na masivní posilování, ale od rivala z Velké Dobré získal po Danu Sekaninovi (přišel v zimě) dalšího mladého nadějného hráče Martina Zimermana. To je z posil zatím vše, neodešel nikdo. „S kluky se bavíme, aby když se u nás někomu nebude líbit, aby to řekli, a neodcházeli bez našeho vědomí v přestupovém okně. Jsem rád, že naše dohoda platila. Co se týče Martina Zimermana, je to obráceně, ale my nikoho nenutíme, pouze hráči, o kterého máme zájem, ukážeme areál, nastíníme podmínky a pak je to na jeho rozhodnutí,“ vysvětluje Marek Mařík přestup, jenž rivalitu klubů ještě zvětší, nicméně oba už nyní dělí dvě soutěže. A tak si Zimerman sportovně pomůže.

Zůstane také nadějný mladý brankář Josef Švarc, jenž v Doksech hostoval z Motorletu, teď už je natvrdo dokeský.

Ale zda bude pokračovat také člen trenérského týmu Tomáš Procházka na lavičce, to ještě jisté není. Přitom v duchu hitu Dalibora Jandy Oheň, voda, vítr tým Doks perfektně doplnil. Ohnivého hlavního kouče Martina Škváru a klidnou vodu Marka Maříka rozfoukal pořádný Procházkův vítr a není divu, že o něj je zájem i jinde.

„Mojí prioritou je trénování dětí,“ řekl už po mači s Průhonicemi a Marek Mařík to dobře ví. „Jasně, děti jsou u něj prvořadé a vím, že čas pro něj také není nafukovací. Přesto spolupráci s ním chceme udržet i u mužů, ohromně to klukům prospělo a sedli si i s Martinem Škvárou,“ je rád Marek Mařík.

Spokojený předseda klubu, který zůstal v elitní skupině krajského fotbalu a zase může být jeho štikou.