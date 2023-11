Dáš dva góly a podpálím ti barák! Střelec v derby radši zůstal na jediném

Původně chtějí jít fotbalisté Hostouně na derby vedle do Dobrovíze tak jako na vesnickou zábavu, tedy pěšky, vždyť cedule obou obcí dělí jen pár metrů. „Jenže v pátek pršelo, do bahna bychom si museli brát holinky. A kdo by se tahal s míčema a dresama? Mladí? Ti určitě, drzouni,“ smál se vedoucí mužstva Sokola Karel Kukelka, jehož tým sice na hřišti vysokého domácího favorita bojoval, ale přesto prohrál 0:3. Dobrovíz bude zaslouženě podzimním králem I. B třídy.

Sousedské derby: Dobrovíz (v červeném) potvrdila doma roli jasného favorita a Hostouň B porazila 3:0. Tady je Jaroslav Trnka | Foto: Lukáš Horníček