Deník položil zástupcům klubů několik otázek, jako další odpověděl předseda Baníku Švermov David Nedvěd.

Co říkáte na to, že krajské soutěže se mají znovu rozjet už o víkendu 27. a 28. února?

V soutěži mužů je to dobře, že se podzim dohraje, horší je to u dorostu a žáků, kde jsou vložené i středy a jezdí se daleko a nemyslím si že by se děti měly omlouvat ze školy, když půl roku nic pořádně nedělaly. O trenérech ani nemluvím, asi si budou muset brát dovolenou nebo nevím, jak se to bude dělat. Další problém budou hřiště - v podstatě přehodili pořadatelství, a dohody přehodili na týmy, ale jinak to asi nejde a musíme to zvládnout.

Snad se nerozjede třetí vlna pandemie, zatím se nevyužívají vnitřní prostory, to je také docela problém.

Je lépe, že se začne o měsíc později než ČFL a divize a využijí se vložené středy v květnu a červnu?

Bude to problém s omluvenkami dětí ve škole a časově i pro trenéry, ale je to pro všechny stejné a doufám že na dlouhou dobu poslední nouzové řešení.

Už máte nějaký plán přípravy?

Áčko začíná oficiálně až v lednu, teď probíhají dobrovolné už společné tréninky a plní se individuální plány. Dorost a žáci i přípravky už trénují venku. Velká výhoda je hřiště s umělou travou na rozdíl od ostatních týmů, které takové možnosti nemají.



Pracujete i na posilách, přestavíte nějaké?

Posily zatím žádné nemáme, spíš se zapracovávají dorostenci kteří budou končit.

Některé starší hráče by mohla už druhá dlouhá pauza nahlodat a budou uvažovat o konci kariéry. Nehlásil vám někdo něco takového?

Zatím nikdo nic nehlásil, v nejhorším se přesunou do Gardy. Ani pro trenéry to není lehké a můžou být otráveni, když už to vypadalo po první vlně dobře přišla druhá a zase konec. Dát po takové pauze tým dohromady hlavně u mládeže je kolikrát velmi složité.

Těšíte se na restart fotbalových soutěží?

Ano těšíme se asi všichni kteří jsou do tohoto fotbalového kolotoče zapojeni, nucená pauza byla dlouhá. Na Baníček jsem občas zašel v době nucené pauzy a byl to takový smutný pohled na prázdný areál. Na závěr bych chtěl všem čtenářům popřát hlavně pevné zdraví, veselé a pohodové Vánoce, hodně štěstí do nového roku a na fotbalových trávnících brzy na viděnou.