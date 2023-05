Dobrý fotbalový zápas nabídlo měření sil téměř sousedních baníkovských klubů I. B třídy Libušína a Švermova. Domácí potvrdili roli mírného favorita a vyhráli 3:2, nicméně obě strany se shodly, že pro hosty je výsledek krutý, protože minimálně bodík si zasloužili. Ve druhé půli zápas patřil jim.

Libušín (v červeném) přehrál nováčka I. B třídy Roztoky jasně 6:1.

Domácí vyšel skvěle začátek. Chytře si tam počkali na chyby Švermova a nemilosrdně trestali. Nejdřív se odražený míč dostal ke Křenkovi, který pohodlně otevřel skóre, pak se po pěkné kombinaci prosmýkl do sóla rychlík Maroušek a zvýšil. Následně ukázal velkou kvalitu mladík Chlumský, obešel dva protivníky a zavěsil na 3:0.

Pro Švermov to byl šok, ale spíš měl pozitivní důsledek. Jeho hráči přidali na tempu, najednou byli lepší a ještě před půlí díky vlastenci Volfa korigovali.

Po přestávce už ovládl Švermov hru jednoznačně, jeho gólman Truhlář neměl žádný zákrok. Libušín sice jednu šanci měl, ale Maroušek v ní zbytečně hledal Křenka.

To na druhé straně poměrně brzy Vydra pěknou technickou ranou snížil na 3:2 a vyrovnání viselo ve vzduchu. Zejména na jaře aktivní a v sobotu hodně platný Jakub Novák byl blízko, ale nejdříve trefil břevno a v 85. minutě tyčku. A tak Libušín výhru uhájil.

„Byl jsem spokojen do 25. minuty, ale pak začal být Švermov lepší a ve druhé půli nás přehrával jednoznačně, musím to uznat. Oproti podzimu se hodně zlepšili, vedle Tomáše Marka mají mladé kluky a minimálně bod si zasloužili,“ uznal domácí hrající trenér Jiří Veselý.

Na hodnocení se s ním shodl i trenér Švermova David Nedvěd. „Neproměnili jsme šance a potřebujeme se ještě vyvarovat některých chyb, jaké jsme udělali v prvním poločase. Ale pak jsme byli opravdu lepší a i bod by byl pro nás asi málo,“ říkal Nedvěd, jehož tým se nyní těší na první Tuchoměřice, které jsou výkonnostně úplně mimo ostatní celky. „V Libušíně jsme si dokázali, že jde hrát s každým. Tuchoměřice jsou ještě někde jinde, vím to, ale připravíme se jak to jen půjde a uvidíme,“ dodal Nedvěd.

Libušín – Švermov 3:2 (3:1). Branky: 11. Křenek, 26. Maroušek, 37. Chlumský - 43. vlastní Volf, 54. Vydra. Rozhodčí: J. Pejša. Diváků: 100.