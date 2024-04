Konec zápasu ve Lhotě přinesl hodně emocí. Domácím vystřelil vyloženě šťastnou výhru lacinou brankou z 87. minutě Denys Danylych, hosté přišli o vyloučeného brankáře Maria Kolumbiče, ale co je naštvalo ještě víc, byl neuznaný gól v poslední minutě na 2:2. Slaví tak domácí a zase jsou blíž záchraně, naopak hosté po slušném podzimu vadnou.

Lhota vedla brzy po kombinaci zakončené Chvojkou, ale pak se utopila v nepřesnostech, Slavoj získal převahu a ještě do pauzy vyrovnal zásluhou Houhy, který zůstal volný po rohu na malém vápně.

Ve druhé části se zdálo, že gól nikdo nedá, fotbal spíš plakal. V 84. minutě si však Slavoj zavařil. Brankář Kolumbič si při rozehrávce nerozuměl se spoluhráči, o míč je obral Chvojka a Kolumbič ho nemilosrdně sestřelil. Rozhodčí Stejskal mu dal červenou, do brány tak musel náhradník Hrbáček. A nezačal šťastně, protože z nařízeného trestňáku ho propálil lacino ranou doprostřed pod břevno Danylych.

Jenže následně Lhota zahodila dva brejky a v závěru po trestném kopu inkasovala od Kolbaby. Asistent rozhodčího měl ale jasno, že z ofsajdu, a tak pochopitelně k velké nelibosti hostů, skončil zápas spíše nepěknými scénami.

„Ani já z výhry nemám pocit co jindy, nebylo to ono. Výkon jsme podali spíš utrápený a k rozhodnutí nám pomohly chyby hostů v závěru, ty byly opravdu laciné. Nakonec se však počítají tři body a uvidíme, co bude dál,“ komentoval zápas trenér Lhoty Petr Cais.

Hostující Tomáš Abrham – přestože jeho tým musel i ve druhém jarním kole kousat výroky rozhodčích, s nimiž nesouhlasil, nad věcí. „I tohle fotbal bohužel přináší. Jestli to byl ofsajd nebo ne, těžko říci, já v té lajně nestál. Ale naši kluci byli přesvědčení, že nebyl a i domácí koukali překvapeně,“ řekl Abrham, podle něhož tým srážejí i věci, které může ovlivnit. „Minule nepřišel na zápas Mario, do toho se nám zranila velká opora Martin Kaválek a další kluci. Navíc jsme tam vyrobili tu chybu, i když Mario říkal, že mu rozhodčí položil míč a najednou tam přiběhne domácí hráč, míč si vezme a jde na prázdnou bránu. Pak už ho musel přerušit. A mladému brankáři Hrbáčkovi nic nevyčítám, šel tam nerozchytaný,“ dodal smířlivě Tomáš Abrham.