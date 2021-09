Domácí brzy vedli z penalty, i když ani někteří jejich příznivci nebyli přesvědčeni, že měla být nařízena. Buď jak buď, Přítočno se nenechalo srazit a dobrým výkonem a křížnou ranou Milana Maňkoše vyrovnalo. „A podle mě jsme byli lepší a měli proměnit další šance. Tím jsme si zápas prohráli,“ mrzelo hostujícího trenéra Petra Šilera.

Nástup do druhé části už zastihl Švermov v lepší pohodě. Demonstroval ji Podraný, který z pozice stopera vyrazil dopředu a jeho pěkné ráně ještě nechtěně pomohla teč hostujícího Blechy, která míč zvedla a Smrkovský nemohl zasáhnout.

Zaujalo ještě zakončení Steinbacha, který máznul hlavičkou bombu jako pravý anglický forvard – jen kousek vedle. Jásot publika vyvolalo, když domácí kouč Jiří Šimůnek ukázal po hodině hry na Pavla Růžičku a vyslal veterána po roce do akce. „Růža“ byl platný, ale věci se děly v jiných prostorech než operoval on.

V jinak pohodovém mači totiž začaly létat červené karty. Sudí Šíma nejprve vylil za druhou žlutou Trejbala a po deseti minutách také hostujícího P. Senka. Ten dovršil zmar hostů, kteří chvilku předtím mohli po nepovedené malé domů Podraného vyrovnat, ale místo toho dostali červenou a ještě navrch třetí branku. To šikula Kotouček nádherně přenechal merunu Steinbachovi: MOMENT UTKÁNÍ. Skóre pak ještě domácí vylepšil Šimůnek, tomu zase pěkně přihrál Steinbach.

„Výsledek asi neodpovídá, ale zaspali jsme nástup do druhé půle a přestali se dostávat do šancí,“ litoval Petr Šiler, ale jinak je rád, že oproti minulé sezoně jeho tým hraje mnohem lépe, už také nasbíral slušný počet bodů a vybouchl jen ve Slaném. Přiznal také, že jeho tým využil díry v pravidlech a aby mohl nasadit minule vyloučeného Lukáše Tlustého (letní posila, která před nedávnem hrála i za Švermov), nechal ho na jeden zápas přestoupit do Hřebče. Tam si dopoledne trest odstál a ve Švermově mohl proti bývalým spoluhráčům nastoupit.

„Využili jsme díry v pravidlech, někdo s tím souhlasil, jiný ne. Podle mne je to nefér vůči druhému mančaftu. Nedávno to proti nám udělaly Braškov s Unhoští a nelíbilo se mi,“ byl upřímný Petr Šiler, ale doplnil, že klub se tak rozhodl i proto, že měl souběh s béčkem s hráčů prostě málo.

Od příští sezony by tohle pravidlo mohlo zmizet, na FAČRU se už prý řeší, jak prozradil Deníku předseda Baníku David Nedvěd. Kouč jeho týmu Jiří Šimůnek se však proti kroku Přítočna vyhranil. „Za mě je to čuňárna! Nelíbí se mi to a do budoucna by se to stávat nemělo, pokud se nad tím někdo zamyslí,“ měl jasno s tím, že o kroku soupeře věděl už dopředu.

K zápasu dodal, že má spoustu marodů a zraněných hráčů a využít nemůže ani dorostence. „Pak je to na výkonu asi znát, ale oproti Zavidovu, kde jsme mohli uhrát bod, jsem čekal těžší zápas. Pokud jsme schopni soustředit se jen na svůj výkon, můžeme konkurovat v téhle soutěži každému. Zdeněk (Podraný) ukázal, že umí hrát i v útoku a někdy mám myšlenky ho dopředu posunout, ale potřebujeme ho i vzadu,“ usmál se Jiří Šimůnek na adresu asi nejlepšího hráče sobotního večera. „Je klíčové promyslet sestavu podle soupeře, to se povedlo také,“ dodal.

Švermov – Velké Přítočno 4:1 (1:1). Branky: 6. a 90. Šimůnek (první z PK), 49. Podraný, 68. Steinbach, - 20. Maňkoš. Rozhodčí: Šíma. ČK: 68. Trejbal – 77. P. Senko. Diváků: 120.

Švermov: Štochl – Uher, Podraný, Végh, Kopecký – Erakovič, Trejbal, Vydra, Steibach - Kotouček, Šimůnek. Střídali Růžička, Bělohladský, Frühauf, Švejkovský.

Velké Přítočno: Smrkovský – Holeček, Kuba, Blecha, P. Senko, L. Senko, Dáňa, Popelka, Maňkoš, Tlustý, Holas. Střídali Slánský a Pavlíček.