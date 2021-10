Čechii prostě pořád něco chybí, hlavně víc zkušeností. Naopak silná osa Veselý – Obradovič - Abrham, kolem níž postavil tým Libušín, má tolik kvality, že kolem ní a Fujdiara stačí postavit dobré bojovníky, které tým má. Skvěle navíc chytá brankář Koco. Třeba v poslední minutě chytil parádní ránu Richtera a zabránil vyrovnání. Ne nadarmo mu kluci říkají Kočko a kapitán Veselý ho po zákroku objal.

Herně lepší přitom byli hosté. Už jsme psali několikrát, že mají výborné hráče, ale nemají kanonýra, ten jim vážně schází a ani ex-ligový Ondrášek jím zatím není. Chybí jim také víc kvality ve vzduchu, libušínské duo Veselý – Portužák je uskákalo před oběma brankami.

Čechie přitom brzy vedla po trefě tentokrát stopera Kalouska, ale rychle nechala domácí otočit. Chyby trestal po akcích Veselého během čtyř minut Portužák a pak mladík Hudousek. Že výsledek 2:1 vydrží až do předposlední minuty, to nikdo netušil.

Druhá část už patřila hostům, jenže tlak byl trochu jalový. To na druhé straně zejména akce Obradoviče byly cítit gólem. V 70. minutě mohl jít sám z půlky, Kalousek ho ale chytil za triko a byl rád, že v sobotu velmi jistý a dobrý rozhodčí Pagáč usoudil, že se Obradovič nedostal ještě za druhého stopera Zimermana. Nicméně kdyby dal červenou, jistě by ji obhájil.

Nakonec zvolil lepší variantu žluté karty, o to zajímavější byl konec. V něm už přišel zmíněný skvělý zákrok Koca proti Richterovi (asi nejlepší Doberák) a pak nejúsměvnější moment zápasu.

Domácí Abrham utekl do sóla, před gólmanem Kindlem zkusil přešlapovačku, jenže i mistr tesař se utne, a tak padl a skončil nosem na trávníku. Ale neryl ho jako červená myš z Černých baronů, paradoxně míč hlavou zasáhl a ten se dokutálel do branky – 3:1. Stovku diváků to rozesmálo víc než major Terazky s Kefalínem dohromady. A určitě by stálo za to poslat ho na Novu do rubriky Borec na konec…

„Hrajeme to, na co máme, přizpůsobujeme tomu taktiku a dnes to vyšlo. Přitom Velká Dobrá má výborný tým, běhavý a jeho kvalita vůbec nekoresponduje s tím, kde jsou v tabulce. Ale asi jim chybí v rozhodujících chvílích víc zkušeností,“ mínil Jiří Veselý, který byl velkou postavou domácích a kromě hraní jim pomáhá i s vedením mužstva.

Hostující trenér Karel Příhoda byl tak naštvaný, že zápas ani nechtěl hodnotit. Nahradil ho jeden z mála zkušených, obránce Tomáš Anruchovič. „Byl to nejslabší tým, se kterým jsme hráli, ale když děláme vzadu chyby a máme špatnou koncovku, nemůžeme vyhrát. Leží na nás deka, chybí nám zkušenosti, a nikdo není zdravý. Máme dvanáct hráčů a z toho pět něco tahá nebo bolí,“ ucedil smutně doberský bojovník.