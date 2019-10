V první půlhodině se zdálo, že se na zápas vyspala lépe doberská Čechie. Její hráči byli aktivnější, měli víc šancí, ale góly nedávali. Po půlhodině však vyklidili střed hřiště, hru ovládl Baník, Výborný nastřelil břevno a Čurda byl ještě přesnější – ve 37. minutě otevřel skóre.

Divoký byl nástup do druhého poločasu. Pas Výborného hostující obrana nedůrazně odhlavičkovala do běhu Čurdovi, hrdina zápasu i podruhé vypálil dokonale k tyči a zvýšil na 2:0 (48.). „Už jsem nemohl a zakončovat musel. To u prvního gólu jsem si věřil, že to uklidím. Dost to trénujeme,“ říkala hlavní postava utkání.

Jenže radost vydržela Baníku jen chvilinku, přesně tři minuty. Jeho defenziva nechala rozeběhnout Jana Hrubého a zkušený borec z hranice šestnáctky také mířil krásně k tyči – 2:1.

Čechie se pak snažila prokousat k vyrovnání, ale pevná a zkušená obrana Libušína v čele se stoperskou dvojkou Veselý – Müller už hosty k vyložené šanci nepustila, byť ji hlavně rychlíci Sekanina nebo Porazil pořádně pérovali.

O závěrečný tlak se pak Doberáci připravili sami. Bílek poslal z rohu těžkou malou domů brankáři Pokornému, tomu míč uskočil a všudybyl Abrham jednoduše trefil prázdnou bránu. „Dáváme si vlastní góly, je to pořád dokola. Nedostoupíme hráče na vápno, pozdě reagujeme, spíme. Přitom jsme byli ze začátku asi o kousek lepší, já mohl dát gól po rohu, ale šlo to doprostřed. Celkově to bylo vyrovnané a je škoda, že jsme něco neuhráli,“ litoval autor jediné branky Čechie Jan Hrubý.

To Jan Čurda zářil, dva góly v derby, to se počítá, zvlášť když vyhrajete za tři body. „Jsem šťastný, bylo to těžké. Nad trochu upracovaným výkonem převažuje radost z bodů, ale takových derby už jsem zažil mraky a vždycky je favorit víc herně svázán. Navíc Dobrá hrála moc dobře, musím je pochválit, ale na to se historie neptá. Body máme a musím za ně poděkovat také klukům z béčka, kteří přišli a pomohli nám se střídáním,“ nezapomněl na pomocníky Jan Čurda.

Jan Hrubý přiznal, že zápas se sousedními Doksy je pro Doberáky peprnější, ostřejší, víc heclý. „Ale spíš je to tak pro ně, my to bereme spíš tak, že jsme rádi, když můžeme hrát zápas doma na Kladensku. Nevadí nám, když jindy vyhrávají a sami jsme rádi, že s nimi získáváme tři bodíky my,“ smál se Hrubý.

