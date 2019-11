Když chtěl domácí Zmeškal v poslední minutě vystřelit, sáhl mu do rány hostující Tomič a sudí Cílek nezaváhal – penalta a žlutá karta. Kulhající Zmeškal sám penaltu proměnil a hned po rozehrání si centr Kodriji srazil Pospíšil do vlastní brány. Naplnil tak smutný osud Tuchlovic v tomto zápase – 2:0.

V první půli přitom měly kliku. Přežily tlak Lhoty i jednu gólovou situaci, když sudí Cílek pískl Šalamounovi k nelibosti domácích útočný faul. „Šalamoun hlavičkovat umí, fauly k tomu nepotřebuje,“ mínil kouč Lhoty Petr Cais. Jenže fotbal má téměř vždy dvojí vidění, takže ještě domácí šéf klubu Josef Bešta. „za mě faul loktem na Brnovjáka.“

Hosté toho za celé utkání moc nepředvedli. Hráli spíš na bod a v šanci se ocitli jen deset minut před koncem. Obávaný Srb Miškovič však na prudký centr nedosáhl. Předtím zase přizvedl centr, který padal přímo k Pospíšilovi…

V závěru se nad hosty zavřelo nebe a slavila Lhota. „Myslím, že zaslouženě. Podobně jako Nespeky toho Tuchlovice tentokrát moc nevymyslely a my byli lepší, i když ve finální fázi také nepřesní, bez efektu. Hosté dobře bránili, ale nakonec se nám povedlo to zlomit a opět jsme zvládli zápas, který byl vlastně o šest bodů. To se nám na podzim daří,“ těší Petra Caise.

Autora rozhodující trefy Zmeškala chtěl původně vystřídat dříve, kvůli předpokládanému penaltovému rozstřelu. „V Poděbradech tu svou tak zmastil, že jsem ho na rozstřel nechtěl dát. Najednou tu byla penalta ve hře, ještě na něj a nikdo se k ní neměl. Pak vidím, že si Zmeškal bere míč a bylo mi úzko, ale je to borec, dal ji,“ smál se Petr Cais.

To Josef Bešta byl zklamán. Jeho tým už na podzim měl párkrát štěstí, když nečekaně obral silné týmy Velimi, Klíčan či Dobrovice. Teď měl kliku soupeř. „Jsme zklamaní, už jsme to měli udržet. Do rozhodujícího útoku jsme Lhotu vyslali sami nepovedenou přihrávkou na útočné polovině (Cabejšek). Zkušenější tým by to dohrál jinak,“ mínil a celkově označil derby za slabé. „Možná to bylo terénem, každopádně to nebyl pěkný zápas, hlavně se bojovalo. Od nás jsem si představoval lepší výkon,“ dodal Josef Bešta.

VÝPRASK HŘEBČE

Třetí kladenský zástupce, Hřebeč, šokoval. Po sérii vítězství nečekaně na hřišti posledního Nového Strašecí padl 0:3. Inkasoval už v úvodu po rohu, do půle ještě jednou a se zápasem, jehož se vedení Hřebče předem obávalo, už nic neudělal. Zvlášť když nedával šance, třeba prověřený Novák prostě neměl den. Radost tak měli domácí, kteří v závěru ještě zvýšili. „Skvělý výkon všech, i střídajících. Konečně se nám povedlo přenést nasazení z tréninku i do zápasu,“ byl nadšený hrající asistent domácího týmu Jan Mrázek.