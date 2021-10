Kosoř hraje letos výborně a Hřebeč na ni ztrácela před zápasem devět bodů. Hosté ale přijeli bez ex-ligového borce Slavie Milana Černého, který jim scházel stejně jako domácím Jakub Podaný.

Smůlovatý duel odehrál domácí stoper Martin Dolejš. Velmi brzy se zranil, ale ještě než stihl vystřídat, prosadil se ze standardky na 1:0. O to méně se mu z placu chtělo, ale dál hrát nemohl. Hosté brzy vyrovnali svým elitním střelcem Bíchou (přesná hlavička), ale už za dvě minuty dostal merunu na vápně hřebečský Arian Nadri, přehodil si ji na levačku a zavěsil. Gól na 2:1 už byl nakonec vítězný, protože přes šance na obou stranách se skóre do konce zápasu nezměnilo.

Nejkrásnější parádu předvedl veterán Jožo Janík, který vystřihl nádherné nůžky, ale vynikající zákrok brankáře Němčanského gólu zabránil. Od obou parádní fotbalový moment.

„Věděli jsme, že přijede silný soupeř a to se potvrdilo. Kosoř výborně kombinovala, chtěla hrát, my ale bojovali doslova na morál. Pochválím Barance za to, jak skvěle nahradil Dolejše, ale i Ariana Nadriho. K mému úžasu to trefil dokonale,“ usmál se spokojený manažer Hřebče Štěpán Sádecký.