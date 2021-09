Na Dobré si roky stěžovali na rozhodčí domácí, ale jakýmsi veletočem se letos na podzim vše změnilo. Přitom ve vedení Čechie se nic nezměnilo, rezolutně odmítá jakékoliv kamarádšofty s arbitra, ale i tentokrát podobně jako s Doksy odjížděl tým hostů silně naštvaný. Domácí pak musí dít opravit tabuli na střídání rozbitou ve vzteku.

Za vše tak trochu mohou neschopní doberští střelci, ti totiž zejména v prvním poločase zahodili co se dalo. "Měli jsme určitě šest jasných šancí a nedáme žádnou. Mělo to být tři čtyři nula a byl klid. As jsme se vystříleli v přípravě," kroutil hlavou nevěřícně trenér Čechie Karel Příhoda.

Vrcholem zmaru byla po obrátce hrubice brankáře Kindla, který doslova daroval branku zakončujícímu Krůtovi. Zdice tak z minima vytěžily maximum a sahaly po třech bodech. Ke konci Rogers, který se po střídání brzy chytil, nahrál na desítku D. Hrubému a ten po kontaktu s protihráčem padl. Rozhodčí i po poradě s asistentem odpískal penaltu a právě Rogers s klidem zavěsil. "Bylo tam moc emocí, ale já si ze svého pohledu netroufnu říci, jestli ke kontaktu došlo. Obě strany tvrdily opak. My se ještě pokusili o obrat a vítězný gól, ale už nám nebylo přáno. Jsem ale rád, že hráči tentokrát udrželi dobrý výkon i po změně stran, což se nám předtím moc nedařilo," řekl Karel Příhoda na závěr svého hodnocení.

Překvapení Doks, v pátek se nehrálo

Zklamány odjely Doksy z Jíloviště, kde prohrály 0:2. Podaly špatný výkon, někteří hráči neměli ani správný přístup, což trenéra Martina Škváru mrzelo nejvíc. "Možná potřebovali spadnout z hrušky. Navíc domácí skvěle využili svého miniaturního hřiště, naopak my se tam pokoušeli o rozehrávku zezadu, což tam nemohlo fungovat," řekl kouč Doks.

Mužstvo dlouho držel brankář Kieryk, a dokonce Nesládek mohl vyrovnat na 1:1. Ale neměl sílu, už dopoledne totiž absolvoval náročný závod Kolo pro život v Mladé Boleslavi.

Normálně by si takovou akci neplánoval, ale Jíloviště hostům udělalo čáru přes rozpočet. Ať před sezonou chtělo hrát zápasy v pátek večer (a musí o každý speciálně žádat na svazu), tentokrát si vše rozmyslelo, a když tam v týdnu dokeský šéf Marek Mařík volal, zda platí pátek, bylo mu řečeno, že tentokrát domácí pátek nechtějí… "Byl to malér, protože Míra Balík si na sobotu naplánoval svatbu, můj Kuba si přebukoval letenky, vypadli i další hráči. Ale Jíloviště prostě využilo něčeho, čeho využít mohlo. Jen po nás asi už příště nemůže chtít, abychom mu vyšli vstříc," dodal Martin Škvára, jehož víc mrzel výkon jeho mužstva.