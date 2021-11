Smutek zavládl po posledním duelu podzimu v kabině fotbalistů Velké Dobré. O záchranu bojující celek doma ztratil výhru se silným týmem Klecan až v nastaveném čase - 3:3.

SK Baník Libušín - FC Čechie Velká Dobrá 3:1 (2:1), I.A tř., 16. 10. 2021. Smutná zadák Zimerman | Foto: Bohumil Kučera

Tahle plichta bolí jako nedávná porážka se Spartakem Příbram. Tam soupeř rozhodl dvě minuty před koncem, tady vyrovnal v nastavení. „Bolí to, protože jsme zase udělali chybu z nezkušenosti a nechali soupeře v závěru zaútočit, i když jsme měli míč na kopačkách u jejich vápna. Ale beru to i tak, že co se týče útočné fáze, tak jsme proti lepšímu týmu nehráli,“ řekl trenér Čechie Karel Příhoda.