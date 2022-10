Dobrá získala z posledních tří zápasů sedm bodů a že má formu, to ukazovala od prvních minut. Soupeř v úvodu vůbec nestíhal, ale Pešek mohl být v podstatě v klidu, protože když měli domácí tutovku jako třeba Dejčmar, ještě přihrávali. „Tohle se musí střílet, už jsme si v kabině vysvětlili. Hroťák musí být někdy prostě sobec,“ hřímal domácí trenér Marek Abrham.

Když už se domácí konečně díky Jansovi získanému z Hostouně radovali, v tu ránu jako když utne a rázem přebrali otěže hosté. A drželi je až do konce utkání. „Naší slabostí je začátek, než se srovnáme a dáme na balon na zem, abychom se uklidnili,“ mrzel špatný úvod trenéra Rakovníka Jiřího Kučeru.

Také jeho ovečky mají formu, a přestože jim chyběl zejména Pucholt, do šancí se začaly dostávat. Do půle to byly dvě hlavičky, ale hlavně trestný kop Schwendta, který lapil parádně brankář Martin Jungr, asi největší hrdina domácího celku.

Jeho zkušenosti z ČFL se hodily hlavně po přestávce, kdy čelil několika velkým šancím, ale zachovával klid. Obrovskou měl třeba Vydra, na zadní tyči však netrefil míč dobře. Ke konci se pak domácí čílili, že sudí Boček neviděl penaltově zákrok na Ondráška, a z protiakce měl supertutovku Schwendt, ovšem domácí hradbu nepropálil. A když trenéři vsadili na vysunutí dalšího veterána Severina na hrot, právě on šel po přistrčení Červeného sám na Jungra. Ten míč se štěstím zastavil mezi nohama a vedení svému celku zachránil.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

„Bohužel nás zase přepadla naše slabina, přesně jako před týdnem ve Slaném. Hrajeme dobře, ale pak vypneme a začneme vymýšlet. Takže výhra těší, ale je ubojovaná za mě až moc,“ ulevil si Marek Abrham a pochválil autora jediné branky Jansu, který hrál první celý zápas a hned ho rozhodl.

Abrham je také rád, že jeho tým nasbíral ve čtyřech zápasech po sobě 10 bodů. „Jdeme nahoru a snad to tak bude i v hlavách.“

Jiří Kučera kvitoval, že jeho tým odehrál druhou část slušně. „Domácí sice měli nějaké šance, ale měli jsme vyrovnat. Pak už bychom minimálně bod získali. Jenže jsme nic neproměnili a domácí ano, proto mají tři body. Přitom ten inkasovaný gól byl úplně zbytečný. Už ta standardka neměla být, a když pak gólman předvede krásný zákrok, a my v sedmi nedokážeme odkopnout balon,“ štvalo Kučeru, ale jedno pozitivum našel. „Rozhodčí! Kdyby takhle pískali každý zápas, bude fotbal fakt čistý.“

Čechie Velká Dobrá – SK Rakovník 1:0 (1:0). Branka: 30. Jansa. Rozhodčí: Boček. Diváků: 80.