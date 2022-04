Hosté mohli jít dokonce do vedení, protože vyslali na Kindla ještě minimálně dvě hodně nebezpečné střely. Ale gólman kryl jak ránu z trestňáku na bližší tyč, tak i další pokus. „Musím přiznat, že ač jsme u nich na podzim vysoko prohráli, tak udělali herní pokrok. Do poločasu byli rychlejší, silní na míči, dobře kombinovali. My doufali, že jim postupně síly trochu odejdou a naštěstí se to stalo hned od začátku druhé části, když jsme rázem byli lepší my,“ říkal po utkání kouč Velké Dobré Karel Příhoda.

Jeho týmu navíc vyšel pěkný brejk a rychlík Porazil zavěsil na 2:1. Byl to nakonec vítězný gól, protože Kindl v následném tlaku hostů opět chytil výborně dvě rány a pak se povedl výpad Dejčmarovi. Ten skóroval poprvé od zimního příchodu z Kladna, a potvrdil, že se dostává po dlouhém zranění do formy.

„Výhra se rodila velmi těžce, soupeř měl kvalitu. Ale všichni hráči k zápasu přistoupili jak se má a na konci si zaslouženě užili velkou radost,“ zhodnotil Karel Příhoda, jehož tým nyní čeká malé derby na hřišti Nového Strašecí.

Velká Dobrá – Podlesí 3:1 (1:1). Branky: 4. Kalousek, 62. Porazil, 85. Dejčmar - 13. Drašnar. Rozhodčí: Kocman. Diváků: 70.