Do Prčic se vydalo v sobotu sedmnáct a půl tisíce účastníků tradičního pochodu a v neděli ještě parta z Velké Dobré. Už s novým koučem. Proč vůbec vedení klubu s Karlem Příhodou po bodově úspěšném jaru ukončilo spolupráci, byl na vině jen debakl v posledním domácím duelu s Vestcem? „Byly tam i nějaké debaty a neshody mezi trenérem a hráči, ale ten výsledek byl poslední kapkou. S Karlem Příhodou jsme se však rozešli naprosto profesionálně a korektně,“ řekl Deníku Vladimír Dufek mladší, který převzal tým s Rostislavem Stříškou.

Sám Karel Příhoda Deníku sdělil, že prvotní impuls vzešel od něho. Už kvůli zmíněnému konfliktu nechtěl, aby se v klubu hrajícím o fotbalový život ještě víc jitřila atmosféra. "Po tom propadáku s Vestcem jsem měl skutečně konflikt s jedním hráčem, jehož nebudu jmenovat. A vycítil jsem, že v napjaté době bych se mohl stát osobou, po níž se to všechno sveze. Proto jsem nabídl, že vyklídím pole a snad to pomůže tomu, co si všichni přejeme, tedy záchraně klubu v soutěži,"přeje si Karel Příhoda.

Sestavu do Sedlece šili Dufek se Stříškou na míru a vsadili na tříobráncový systém a čističe Linharta před nimi. Celkem to vycházelo, navíc hosté už po dvou minutách vedli díky rychlíkovi Sekaninovi. Jenže moc dlouho jim radost nevydržela. Dejčmar zbytečně fauloval ve vápně a domácí z penalty vyrovnali.

Pak už se skóre do konce zápasu nezměnilo, i když obě strany nějaké šance měly. Na doberské straně hlavně Sekanina, jenž druhý gól odmítl, přestože na něj zívala odkrytá brána. Hlavičkující Matoušek pak nebyl dost důrazný.

I tak ale Vladimír Dufek bod bral. „Jeli jsme sem pro tři, ale i ten jeden musíme brát. Soupeře jsme udrželi za zády a máme vše ve vlastních rukách,“ hodnotil svůj první zápas na trenérské lavičce, kde však už dříve Karlu Příhodovi pomáhal.

Pomůže zachránit na Velké Dobré I. A třídu?