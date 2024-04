Fedrhanc hasil šanci hostů, fauloval ve vápně a trest byl pro domácí krutý. Kapitán musel do sprch a ještě penalta – 1:0 Fábry. Za chvíli využil přesilovku Racocha, ale za pouhé dvě minutky dal Kubík Vranému aspoň malou naději. Do poločasu se domácí drželi, pak už jim síly postupně odcházely a favorit střílel zásluhou posil z Rakovnicka Bejbla a Weise branky.

Libušínská bitva číslo dvě. Bez mečů i zbroje, ale góly a štulce padaly

„Za stavu 1:3 měl Krampera čistou šanci hlavou z malého vápna, ale přestřelil, tam jsme to snad ještě mohli zdramatizovat. Zápas mne mrzí, chtěli jsme to Dobrovízi udělat složitější, ale brzká červená karta zápas zásadně ovlivnila. Adamovi to těžko vyčítat. Když je to tamhle brzy v zápase, je snad i lepší dostat gól, nehledě na to, že Izera mohl tu šanci chytit. Ale hráč má na rozhodnutí jen mžik,“ nechtěl kárat svého kapitána trenér Vraného David Cimrman.

A hráčům poděkoval, že zápas odmakali až do konce, když Havlena měl poslední slovo a korigoval na 2:5.

Velká Dobrá sahala po desítce

Ulevila si Velká Dobrá. Po sérii jarních nezdarů potřebovala nutně uspět proti Hředlím a tentokrát její nabitá sestava konečně explodovala – 9:1! Tři góly dal někdejší obrovský talent kladenského fotbalu Vladimír Kolmistr, který po loňském příchodu odehrál za Čechii asi nejlepší zápas. Dvakrát se trefil další někdejší talent Patrik Ondrášek, skórovaly také pražsko-hřebečské posily Jindřich Faktor a Martin Servus. Z domácích borců pak Roman Volman a Rostislav Stříška.

Dobrá brzy vedla 2:0, ale hosté poprvé bez odstoupivšího trenéra Jana Sklenáře, jehož nahradil zatím asistent Josef Petráš, korigovali. Rozhodla penalta proměněná Faktorem těsně před poločasem. Po obrátce už Čechie ovládla hru úplně.

Mošnička: sedm křížků, sedm gólových dárků

Také Lhota udělala rázný krok k záchraně, béčko Hostouně porazila doma 7:2. Třikrát udeřil někdejší obávaný kanonýr Matyáš Kudela, to už se mu dlouho nepovedlo. Od Lhoťáků byl výsledek malým dárkem pro vedoucího týmu a asistenta trenéra Jiřího Mošničku, jemuž vedení klubu v čele s předsedou Ivanem Horákem před začátkem utkání popřálo k jeho 70. narozeninám.

Vše načal právě Kudela povedeným trestňákem, ke kterému se sunul stoper Vlasatý a tak soka zmátl, že ten jen zíral, jak Kudela zavěsil. Pak si dali hosté jeden gól sami a vzápětí je potrestal ještě Jedlička. Za půl hodiny to bylo 3:0, ale do půle mohlo být vyrovnáno! Jenže dvě šance Hostouň zahodila, jednou čaroval Pejša a podruhé za něj zaskočil obránce. Pak Hostouň po Motlíkově akci přece jen snížila Bahrynivkim, ale po přestávce už zase domácí dominovali.

Švermov málem zaskočil favorita, nakonec ale Slavoj spasil Kamil Vašek

Pomohl jim příchod Zíky, kterého kouč Cais postavil kvůli pozdnímu nočnímu návratu z univerzitního turnaje v Belgii až na druhou půli. Zíkovi se dařilo herně a jeho spoluhráčům střelecky. Třeba Kala, jehož koncovka trápí, dal tentokrát dvě branky a jednu krásnou do vinglu. Kudela zkompletoval díky proměněné penaltě a následnému zakončení hezké akce hattrick. Poslední slovo ale patřilo zase Hostouni, ex-třetiligový Kubáň ukázal skvělou kopací techniku a za jeho trestným kopem se Pejša jen ohlédl – 7:2.

„Mám radost z výsledku i výkonu, tentokrát jsme opravdu hráli výborný fotbal a nedělali kraviny. Dvě tedy ano, soupeř po nich mohl snížit na 3:2. Pak nám po dobré akci přece jen gól dali, takže jsme šli do kabin naštvaní, ale druhý poločas se nám povedl perfektně,“ byl rád trenér Lhoty Petr Cais.