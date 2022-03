„Bohužel se opakovalo to, co už jsme prožívali v řadě podzimních zápasů. Měli jsme výborný nástup, k tomu šest sedm šancí, z toho pět tutových. A místo toho jsme dostali gól sami, což není náhoda, prostě jsme urazili fotbalového pánaboha,“ posteskl si trenér Velké Dobré Karel Příhoda.

Jeho tým byl opravdu hodně dole, když hostující Kindel ve 34. minutě kopl trestňák tak dokonale, že jeho téměř jmenovec, gólman Kindl, neměl prostě šanci.

Resuscitaci doberského maroda obstaral před přestávkou Patrik Ondrášek. Jeho defibrilátorem byla vyrovnávací branka, po které přece jen Čechie ožila a celou druhou půli vytrvale tlačila. Jenže Mníšek už bránil mnohem lépe než v úvodu zápasu a do mnoha šancí domácí nepouštěl.

Trenéru Příhodovi se nakonec vyplatila povedená střídání, tři z čerstvých hráčů stáli u rozhodující akce. Rogers míč vybojoval, předal Porazilovi a ten po průniku do vápna našel přesně Menšíka. Rána muže nosícího příjmení největšího českého baviče pobavila dokonale, samozřejmě jen domácí fanoušky. Ti si s chutí zařvali hlasité: Góóól!, a jsou rádi, že jejich hoši udrželi reálnou šanci bojovat o záchranu.

„Když už jsme si to takhle zkomplikovali a pak přece jen zvládli, tak doufám, že to týmu pomůže i psychicky. Sílu má a měl by zúročit podařenou zimní přípravu,“ je přesvědčen Karel Příhoda.

Velká Dobrá – Mníšek p/B 2:1 (1:1). Branky: 42. Ondrášek, 90. Menšík - 34. Kindel. Rozhodčí: Zuskin. Diváků: 100.

