Doberská Čechie odhibernovala i jednu prvoligovou posilu z Teplic

Když loni na podzim nezvládli fotbalisté Velké Dobré ani bitvu s béčkem Rakovníka, vypadalo to s jejich nadějí na záchranu I. A třídy dost bledě, ačkoliv ještě scházela víc jak polovina soutěže. Tehdy ovšem zasáhl covid, a tak se v pěkném areálu Čechie bude dál hrát vyšší krajská soutěž. Vedení klubu ale uznalo, že by to chtělo přivést nějaké posily.

Fotbalová příprava: Kladno (v bílém) nečekaně vyhrálo na hřišti SK Slaný vysoko 7:1. Brankář Kindl zasahuje | Foto: Roman Mareš

Zásadní je ovšem změna trenéra. Dlouholetý lodivod Vlastimil Hrubý už chtěl skončit několikrát, ale teď už opravdu řekl: DOST! „Už jsem neměl invenci, cítil se unaveně. Bylo mi jasné, že mužstvo potřebuje nový impuls,“ má i teď s odstupem jasno hráčská a později i trenérská ikona modrobílého klubu. Střídá ho další zkušený odborník, roky prověřovaný hlavně mládeží SK Kladno – Karel Příhoda. U mužských týmů toho za sebou tolik nemá, nicméně vedl Kladno v ČFL, šéfoval i lavičce Tuchlovic. Teď potáhne kárku Čechie. „Poslední angažmá v Tuchlovicích mám v hlavě ještě teď, beru ho i jako osobní porážku. Snad se to nebude opakovat, a kdyby přece, fotbal je pulsující organismus,“ usmál se trochu hořce Karel Příhoda. Zvenku se zdálo, že Čechii v minulé sezoně chyběla zkušenost, hráči byli příliš mladí. A ti starší, snad s výjimkou Dufka a Bílka, nejsou klasickými lídry. Zatímco Vlastimil Hrubý s tímhle názorem souhlasí – pro něho byl takovým tahounem třeba Hurych, Karel Příhoda má jiný názor. „Starší kluky máme, i když třeba Láda Dufek ještě kvůli zranění netrénuje. Ale kromě jmenovaných jsou tady oba bratři Hrubých, Andruchovič, Volman. Je fakt, že starší hráče jsme žádné nepřivedli, nicméně podle mne budeme rychlé mužstvo,“ plánuje nový kouč. Krásný areál i posily. Fotbal může v Doksech hodně bavit Přečíst článek › Doberáci skutečně nepřivedli žádná velká jména, ale vsadili hlavně na mladé kluky, kteří by mohli být dobří. Nejznámější je asi brankář Martin Kindl z SK Kladno, ze stejného klubu přišel Dan Strnad, dalším mladíkem je hráč tmavé pleti Denis Rogers. Ten prošel Duklou i Vyšehradem, je šikovný. Čechie vsadí i na resuscitační schopnost fotbalového doktora Příhody. Ten se pokusí dostat z umělého fotbalového spánku dva borce, kteří měli velké předpoklady, ale z různých důvodů je nenaplnili. První se jmenuje Patrik Ondrášek a druhý Petr Popelka. Ondrášek našel na Dobré bývalé kamarády z SK Kladno, Sekaninu nebo Kalouska. Sám si v dorostu zahrál za ligové Teplice. Má také jeden start v lize proti Mladé Boleslavi (květen 2019), byť jen několikaminutový. Ondráška později fotbalové prostředí naštvalo, zanevřel na něj a vrátit se nechtěl. Teď změnil názor a bude hrát pro zábavu s kamarády. Popelka hrával ještě před deseti roky za dorost SK Kladno s pardály jako Hanzlík, Čížek i bohužel už nebožtík Filip Suchý. Z fotbalu se ale postupně vytratil a teď se zkusí pod vedením Příhody dostat do formy. FOTO: Kukelkův memoriál: pohoda i penalta jako od Koháka Přečíst článek › „Myslím, že všichni kluci, které jsme získali, mají potenciál. V klubu navíc vše funguje, máme perfektní zázemí a věřím, že se ukážeme i na hřišti,“ plánuje Karel Příhoda, jehož kádr čítá solidních 20 fotbalistů. Ti v přípravě porazili Hostouň B 4:1, Švermov 7:1 a s Kladnem B remizovali 2:2. „Zaujal mne výkon Švermova, překvapili příjemně. Béčko Kladna ukázalo, že je natrénované, ale vydrželi celé utkání i v systému. To byla pravá zkouška ohněm,“ dodal nový trenér Čechie Velká Dobrá. Jenže ta pravá prověrka plná šlehajících plamenů a vysoké teploty přijde až za necelé dva týdny v Nelahozevsi, odkud si loni mužstva včetně Čechie vozila nepěkné nášupy.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu