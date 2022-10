Hlavně však změnil rozestavení a stanovil defenzivnější taktiku, protože Dobrá na otevřené hledí párkrát doplatila a béčko Cábelíků, přestože je poslední, vůbec nehraje hlavně směrem dopředu špatný fotbal.

Hostům tradičně pomohl výborný Rogers svým napadáním. Tahle jeho doména stála domácí hrubku a první gól. Do poločasu zvýšil zpoza vápna svým prvním zásahem Zelenka a Doberáci šli do kabin spokojeni. Ale až moc, protože ve druhé půli přenechali aktivitu Cábelíkům. A když pak nevyužili nadějnou situaci, hra se otočila a Fic střelou z šestnáctky korigoval.

Dobrou uklidnil zase Zelenka a čtvrt hodiny před koncem po jeho pěkné technické ráně to bylo zase o dva góly. Vzápětí si důrazný útočník Čechie šel ještě pro penaltu za jasné přidržení a sám ji proměnil na 1:4. Domácí sice také z penalty snížili, ale poslední slovo patřilo Dejčmarově páté brance.

„Urvali jsme to a kluci jsou teď správně nabuzení. Uvidíme, jak bude naše sázka pokračovat, a také uvidíme, s kým vyrazíme do Slaného. Máme nějaká zranění, ale zase by se měl po trestu vrátit Ondrášek,“ kouká už na duel ve Slaném trenér Marek Abrham.

Králův Dvůr B – Velká Dobrá 2:5 (0:2). Branky: 61. Fic, 84. Dochtor (PK) - 10. Rogers, 24., 76. a 79. z PK Zelenka, 85. Dejčmar. Rozhodčí: Šefara. Diváků: 40.

Naopak pro Slaný B středa dobře nedopadla, na těžko dobytném plácku v Nelahozevsi neuhrálo nic a podlehlo brankou z penalty 0:1. Vztek na rozhodčího jako v Novém Srašecí se ale nekonal. „Pískali velmi dobře, i když ta penalta (zákrok Řeháka) podle mne nebyla, a pokud ano, musel by nám písknout dvě. Zejména jedna za ruku byla jasná,“ povídal trenér Slaného B Radim Vavroch, zároveň však přiznal, že se jeho týmu utkání nepovedlo a Dynamo vyhrálo zaslouženě. „Kluci se nedokázali vyhecovat tak jako třeba ve Strašecí a domácí měli několik tutových šancí, kdy ani netrefili prázdnou bránu. Tam nám to ještě prošlo, penalta už bohužel ne,“ dodal Vavroch.

Nelahozeves – Slaný B 1:0 (0:0). Branka: 49. Vorel (PK). Rozhodčí: Šesták. Diváků: 43.