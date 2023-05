Na to, že se hrálo de facto o šest bodů, to nebylo na Dobré vyhecované jako leckde jinde. Slaný, ač přijelo s čistokrevným béčkem, dominovalo a vyhrálo dvěma zásahy talentovaného Matyáše Marka zaslouženě 2:0.

Marek se trefil už v úvodu zápasu, kdy dostal míč od Vimra tak, že měl čas vymýšlet. Čekat se vyplatilo, protože gólman Kindl se hnul a Marek poslal míč na opačnou stranu - 0:1. Herčík pak v sólu zvýšení odmítl, ale po přestávce hosté přidali další branku. To byl faulován Kindlem Vimr a z penalty Marek nezaváhal.

Doksy se fotbálkem dotýkaly nové galaxie, zato Hřebeč honila v deseti jen bodík

Pak už hosté výhru uhájili a trenér Radim Vavroch byl o to víc spokojen, že už dopoledne uspěl jako náhradní kouč divizního áčka v Neratovicích. Tam nahradil distancovaného Václava Laušmana a byla z toho nečekaná remíza 0:0. "Jdu ke kormidlu a čtyři body za den," machroval s úsměvem na rtech slánský Pep Guardiola, ale už vážněji doplnil pro něj příjemné hodnocení zápasu. "Na podzim u nás Dobrá zahrála výborně, ale teď jsme byli lepší my a měli zápas pod kontrolou, až jsem to nečekal. Jen nevím, zda jsme tak zlepšili, nebo soupeř zhoršil. Překvapil mne i klid, žádné emoce, jakoby se ani nehrálo o záchranu. Oceňují férovost zápasu," dodal Radim Vavroch.

Velká Dobrá - Slaný B 0:2 (0:1). Branky: 10. a 61. Marek (druhá z PK). Rozhodčí: Mir. Vlk. Diváků: 116.

Po dlouhém zranění se poprvé na jaře dostal do branky gólman Kladna Martin Vokoun. Hned z toho bylo čisté konto proti nevyzpytatelné Nelahozevsi. Tu zlomil další navrátilec, který chyběl mnohem déle, ale hraje už od zimy. Štěpán Hanzlík zářil podobně jako nedávno proti Milínu, kdy dal hattrick. Tentokrát dal góly dva, nikdo jiný se k němu nepřipojil. Stínem zápasu je zranění Jana Pechra.

Kladenští díky výhře drží pozici na hranici druhého místa, které může být i postupové.

SK Kladno B - Nelahozeves 2:0 (1:0). Branky: 22. a 87. Hanzlík. Rozhodčí: Špicl. Diváků: 70.