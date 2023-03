Dobrá nepřivezla do Kladna špatný tým ani výkon, jenže svoje šance nedala, brankář Adam Cimrman vychytal cenné čisté konto. „Na začátku tam měli šanci po přetaženém centru, ale přesunul jsem se včas a snažil se, aby mě míč trefil, což se povedlo,“ byl rád mladý kladenský brankář, který při zranění Vokouna kryje záda v áčku Pettíkovi, a tak strávil na hřišti stejně jako další borci SK prakticky celý den.

Chválil také svého bývalého spoluhráče Dominika „Ritchieho“ Richtera, při jehož přesných centrech domácím párkrát zatrnulo. „Levačku má Ritchie fakt dobrou, všechno to smrdělo a v tomhle byla Dobrá silná,“ vysledoval Cimrman.

Jeho tým se trefil poprvé ve 37. minutě, kdy pomocníci z áčka vymysleli rychlou akci, centr Kafky obrana odvrátila jen k Dostálovi a ten zavěsil. Další šance pochytal vynikající brankář hostů Jungr, který Čechii v poslední době hodně drží.

Foto: Bitvu zvládlo Kladno a blíží se čelu divize. Rozhodla paráda Boráka

Po přestávce Jungr pár šancí zase chytil, ale pak se utrhl do sóla Chvojka a jako správný hasič (kterým je) uhasil naděje soupeře na body nekompromisním zakončením.

Hosté se sice nevzdali, ale pěkná rána Mertlíka zasvištěla kousek mimo a nebezpečný centr Ondráška lapil Cimrman. „Ve větru jsme chtěli hrát po zemi a docela se nám to dařilo. S touhle výhrou musíme být spokojeni a jediné, co se dá vytknout, že v některých situacích nezachováme víc klidu,“ zhodnotil Cimrman a souhlasil s ním i kouč Jan Švambera, který tým vedl místo absentujícího Tomáše Abrhama. „Akorát si myslím, že jak se hrálo na umělce, kluci pořád mají někde vzadu, že to je ještě příprava. Ale vyhráli, takže pochvala,“ usmál se Švambera.

Adam Cimrman pochválil také A tým za vynikající výkon proti Neratovicím. „Kluci podávají skvělé výkony a navazují na povedenou přípravu, kterou jsme fakt odmakali. Lepší to být na začátek jara nemohlo,“ uzavřel syn někdejšího kladenského obránce Davida Cimrmana, dnes kouče Vraného.

SK Kladno – Čechie Velká Dobrá 2:0 (1:0). Branky: 37. Dostál, 78. Chvojka. Rozhodčí: M. Jarolímek. Diváků: 100.

Kladno: Cimrman – Čapek, Noll, Klvaň – Růžička (82. Jančí) – Daníček (62. Fedorišin), Slabý, Pospíšil, Veiner (63. Pechr), Dostál (63. Čermák) – Kafka (82. Chvojka).

Velká Dobrá: Jungr – Andruchovič, Zimerman, Bílek – Stříška, Richter, Volman, Merlík – Ondrášek, Zelenka.