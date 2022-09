Hostům vypadli před zápasem ze sestavy důležití borci jako Lukič a Melichar, přesto začali výborně a brzy šli do vedení zásahem Martina Dolejše. Jenže už v 12. minutě domácí Dombi utěšenou střelou vyrovnal a hosté se dostali pod tlak. Jen na chvíli, navíc předvedli nádhernou akci na jeden dotek, po které zvýšil na 2:1 polonůžkami hrající trenér Novák.

Následně Hřebeč převzala jsme iniciativu, ale nevyvarovala se chyby při malé domů a Průhonice zase srovnaly.

Druhý poločas byl vyrovnaný, ale kromě závaru v úvodu se už domácí do větší šance nedostali. Naopak na druhé straně udeřilo, když se po autu prosadil Novák a jeho hlavičku doklepl do sítě Faktor. "Mohli jsme pak vedení dvakrát potvrdit Novákem a jednou Faktorem, ale bohužel jsme neproměnili. Na závěr nás domácí zatlačili, ale bez šance na vyrovnání. Jsou to cenné tři body," konstatoval manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Průhonice - Hřebeč 2:3 (2:2). Branky: 12. Dombi, 25. Štěpnička - 10. M.. Dolejš, 21. Novák, 54. Faktor. Rozhodčí: Babák Diváků: 90.