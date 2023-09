Hosty trápil zejména Dominik Dušek, krajní hbitý hráč, který přebor výkonnostně hodně převyšuje. Nakonec ale padla branka po standardce a ještě ke všemu v poslední minutě poločasu. Tochovicím vyšel jejich signál s kopem na přední tyč, míč se dostal k Hájkovi a ten nezaváhal - 1:0.

Tenhle gól hosty bolel, ale ve druhé půli se zlepšili. Dál byl ovšem nebezpečnější domácí tým a když zmíněný Dušek frnkl obraně a udělal kličku Švarcovi, musel ho brankář faulovat. Jenže následnou penaltu tenhle neskutečně mrštný mladíček vyrazil a obránci míč odklidili. "Řval jsem na kluky, aby dobíhali, protože jsem si byl jistý, že to Pepa chytí," usmíval se Martin Škvára.

Byl to asi zlomový moment utkání, protože pak začali pálit ostrými Dokesští. Nejprve Nesládek zkusil bombu z třiceti metrů, gólman Harásek jeho pokus jen vyrazil a Samek doklepl na 1:1.

Domácí pak za každou cenu chtěli vrátit vedení na svou stranu, ale ani hosté nezalezli a hrozili. V 90. minutě se jim povedl rohový kop a Nesládek na zadní tyči hlavou dokonal neskutečný obrat. "Ukradli jsme domácím zápas za bílého dne. Nebudu říkat, že jsme byli lepší, domácí mají vynikající tým. Nám ale zachytal Pepík Švarc a kluci, kteří nahradili chybějící hráče, to zvládli velmi dobře. To vlastně celý tým a užili jsme s neskutečnou euforii jak na hřišti, tak i v autobuse.

Domácí trenér Erik Šlechta si chtěl poslední utkání, které musel strávit za trest na tribuně, užít. "Ze začátku vše vypadalo výborně, do páté minuty to mohlo být 3:0, ale dali jsme dvě břevna a jednou to chytil brankář. Měli jsme za poločas šest sedm tutovek a nakonec využili po rohu tu nejmenší šanci," popisoval Šlechta.

Druhý poločas podle něj byl ještě horší, aspoň co se týče zahozených šancí. "Když nedáme góly do prázdné a ani penaltu, je těžké uspět. Soupeř měl tak tři střely na bránu a dvě využil, my tak dvacet a dáme gól jediný. Na to se ale historie ptát nebude, musíme proměňovat víc šancí," dodal Erik Šlechta.

Tochovice - Doksy 1:2 (1:0). Branky: 45. Hájek. 65. Samek, 90. Nesládek. Rozhodčí: Nehasil. Diváků: 120.

Na facebooku to vystihl Tomáš Abrham ze Slavoj dokonale: Fitko na hrad! pro Tuchlovice je tenhle veterán pořád živou vodou a přestože je stoperem, dává jeden gól za druhým. Do sítě Velimi byly dva a tým vyhrál nad silným sokem 3:1.

"V hezkém odpoledni jsme domácí diváky potěšili dobrou hrou a vítězstvím. Soupeř byl běhavý, dobře kombinoval a především nás zlobil dobře zahrávanými standardkami," komentoval duel domácí trenér Miroslav Supáček.

Tuchlovice poslal do vedení po čtvrthodině zmíněný Martin Fitko, když trestňák zahrál doslova cizelérsky. Domácí navíc vyšel nástup do druhého dějství, kdy se hezky po straně prosadil Kárník a předložil Krausovi. Ten se zdá je zpět ve své střelecké formě a zvýšil tak na 2:0.

Po hodině hry už to bylo o tři branky, když po faulu na Baratynskyho kopal penaltu Fitko a ten je při jejich exekuci doslova dokonalý.

Ale Velim zbraně nesložila a závěr patřil jí. V 80. minutě snížil parádní bombou Šourek a Velim hodně ožila. Nicméně navrátilec do brány Skalák už neinkasoval a Tuchlovice opět slaví. "Zdálo se, že zápas dohrajeme v klidu, ale po snížení bylo soupeře najednou plné hřiště. Naštěstíp jsme to už dohráli za tři body a svým hráčům děkuji, protože jednoduchý zápas to nebyl a výhry s dobrým soupeřem si hodně vážíme," dodal Miroslav Supáček.

AFK Tuchlovice - FC Velim 3:1 (1:0). Branky: 15. a 59. Fitko (druhá z PK), 52. Kraus - 80. Šourek. Rozhodčí: Šestořád. Diváků: 110.